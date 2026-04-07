«На сей раз им придется ответить!» Партнерам пока не удалось договориться о кредите 1 270

Политика
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «На сей раз им придется ответить!» Партнерам пока не удалось договориться о кредите
ФОТО: LETA

Министр экономики обвиняет руководство airBaltic в игнорировании требования акционеров.

Попытки партнеров "уговорить" политиков из Союза зеленых и крестьян согласиться на выдачу airBaltic кредита в размере 30 миллионов евро пока не увенчались успехом. Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью Латвийскому ТВ заявил, что четкий план, как авиакомпания будет отдавать кредит, так и не был представлен. Руководство компании не предоставила и долгосрочного бизнес-плана, хотя подготовить такой план поручил главный акционер - государство в лице министерства сообщений.

"Может, компания думает, что под предлогом невыдачи кредита она заявит о неплатежеспособности?! На сей раз так легко все не пройдет и за это придется ответить!" - предупредил министр и напомнил, что в свое время airBaltic уже истратил 340 миллионов евро госпомощи и деньги не вернул - в итоге их просто списали.

Между тем, программа Латвийского ТВ Panorāma сообщила, что авиакомпания подготовила ответы на вопросы депутатов. Ответы, правда, засекречены - они доступны только членам комиссии Сейма по бюджету, которая и должна 14-го апреля принять решение по кредиту.

#Латвия #депутаты #бюджет #airbaltic #экономика #политика
Эдуард Эльдаров
