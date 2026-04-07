Уже на 2027 год Кабинет Министров запланировал размер капитализации рынка акций в стране в размере 9% от ВВП. При нынешних темпах развития внутренний валовый продукт на будущий год ожидается – 45-50 миллиардов евро, соответственно в ценные бумаги перейдет от 4 до 4,5 миллиардов. А откуда?

«Не хватает зрелых, соответствующих размеров предприятий»

На заседании 24 марта правительство рассматривало информационное сообщение «О предложениях по развитию рынка капитала и обществах капитала государства и самоуправлений, которые направляются на начальное публичное предложение».

Последние годы капитализация корпоративных облигаций в Балтии росла, Латвия немного отставала от Литвы и существенно превышала Эстонию. Nasdaq Riga в 2025 году возрос по сравнению с предыдущим годом на 28,8%, достигнув 1,8 миллиарда евро. В прошлом году на международном рынке были эмитированы облигации AS Latvenergo – на 400 миллионов евро, и AS Citadele Bank – на 300 миллионов евро.

Тем не менее, в настоящее время Латвия занимает одни из последних мест в Евросоюзе как по остаточной стоимости котируемых акций предприятий, так и по номинальной стоимости эмитированных облигаций. Рынок акций в стране составляет около 1% от ВВП. После того, как в результате выкупа акций, с биржи исключили ценные бумаги AS Latvijas Gāze, капитализация уменьшилась почти вдвое.

«В Латвии не хватает зрелых, соответствующих размеров предприятий, которые имели бы сильный потенциал роста», - констатируется в документе, подготовленном Министерством финансов. «Несмотря на позитивное развитие на рынке облигаций, рынок акций по-прежнему стагнирует. Следует сделать вывод, что для достижения поставленной правительством цели по-прежнему важнейшим недостающим элементом является выход на биржу крупных предприятий. Соответственно, без участия государственных и муниципальных обществ капитала или крупных частных предприятий в рынке капитала, не удастся достичь поставленной цели».

Слава богу, что еще население у нас сознательное – несет свою денюжку: в феврале 2026 года объем находящихся на руках частных лиц сберегательных облигаций составил 396 000 000 евро – в сравнении с 15 000 000 евро в начале 2022 года. «Объем приобретения ценных бумаг уменьшен со 100 000 евро до 1000 евро, чтобы эти государственные ценные бумаги были доступны более широкому кругу инвесторов, в том числе частным лицам, и обеспечивали торговые возможности на вторичном рынке». Недаром кампания коммуникаций «Сберегательные облигации – удобно, безопасно, прибыльно», завоевала профессиональный приз International Public Relations Association Golden World Awards!

Выращивание энергетического гомункулуса

В документе Минфина рассказывается, что сделано для вывода крупнейших госпредприятий на рынок. «В ноябре 2024 года в коммерческом регистре зарегистрировано SIA Elektrum Next, которое является дочерним обществом AS Latvenergo, созданным как специализированное общество по реализации проектов возобновляемых энергоресурсов… Учитывая планы дальнейшего развития предприятия и предполагаемое расширение масштаба его деятельности, необходимо привлечение инвестиций, в том числе оценивая возможность привлечения финансирования на рынки капитала. Подготовка начата своевременно, предусматривая ее осуществление постепенно, в соответствии с фактической ситуацией и непрерывно оценивая оптимальную структуру концерна».

Уже сейчас у энергокомпании имеется 17 различных генерирующих мощностей, на разных степенях готовности 15 проектов green field. В этом году «зеленая» генерация Latvenergo должна составить около 1000 мегаватт. При этом «SIA Latvijas vēja parki продолжает деятельность в соответствии с целью его учреждения как отдельное дочернее общество». SIA Elektrum Next, созданное в результате слияния 6 дочерних предприятий Latvenergo, пока что имеет скромные активы стоимостью 17 миллионов евро, но уже до конца 2026 года должно достичь 1 миллиарда! И вот тут – начнут продавать:

«Для дальнейшего развития предприятия необходимо применить новую подходящую модель привлечения капитала», - обещает Минфин. «В ближайшие годы может быть подготовлено первоначальное публичное предложение дочернего предприятия возобновляемой энергии AS Latvenergo».

Письмецо в конверте подожди, не рви

Самая привычная для нас почтовая услуга весьма скоро также может сделаться котируемым на бирже бизнесом. Но тут есть нюансы:

«Учитывая необходимость развивать новые направления бизнеса, чтобы привлечь интерес инвесторов, по подсчетам Министерства сообщения, возможное первичное публичное предложение VAS Latvijas Pasts может состояться не ранее 2027 года… поскольку это зависит также от готовности государства как акционера отказаться от части акций предприятия, способности обеспечить согласованность целей предприятия с новыми акционерами и общей ситуации на финансовом рынке. Кроме того, в случае первоначального публичного предложения следует считаться с тем, что новые акционеры могут в качестве приоритета выдвинуть получение прибыли, что будет означать более стремительный рост цен, сокращение числа работников и оптимизацию услуг».

В качестве образца приватизации почты Минфин приводит примеры Великобритании и Японии. Хотя и за границей «оказывающие почтовые услуги сталкиваются с вызовами, связанными с падением объемов писем и прессы, необходимостью поднять тарифы».

С надеждой на столицу

Правительство также одобрило практику недавней эмиссии акций со стороны первого общества капитала самоуправлений – SIA Rīgas ūdens 2 июня 2025 года «реализовало эмиссию Европейских зеленых облигаций, и привлекло 20 миллионов евро с фиксированной ставкой 4 процентов годовых и пятилетним сроком». То, что по времени это совпало с выборами в Рижскую Думу, разумеется, случайность…

Ну а магистральным направлением столичной приватизации ныне является SIA Rīgas namu pārvaldnieks, который, в результате успешных, по мнению правительства, реформ - «был бы привлекателен для привлечения частного капитала и соответствовал бы биржевому стандарту»…

ЖИТЕЛИ СПАСАЮТ СТРАНУ

На фоне стагнации постоянно растут вклады домохозяйств в кредитные учреждения ЛР – с 2015 по 2025 годы, согласно данным Банка Латвии, они увеличились с 5,4 до 11,7 миллиардов евро.