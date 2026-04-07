Силиня требует список латвийских компаний, торгующих с Россией. В сети требуют другой список – какой?

Дата публикации: 07.04.2026
Министерство финансов Латвии сегодня вечером вдруг выпустило заявление о срочной публикации списка компаний, продолжающих торговлю с Россией и Беларусью.

Чиновники считают, что общество должно знать, какие латвийские компании продолжают сотрудничество со странами-агрессорами, поэтому важно обеспечить большую прозрачность при оценке таких экономических связей.

Напомним, такой список в Латвии уже публиковали, но потом передумали, убоявшись юридических рисков.

В этот раз Минфин обещает поддержать Минэкономики, чтобы можно было подготовить всю необходимую информацию и предложения по изменениям нормативных актов. Это позволит Минэкономики получать необходимую информацию от находящегося в его ведении Центрального статистического управления и публиковать её в рамках своей компетенции.

Когда это произойдет – не сообщается. В то же время, по мнению Минфина, при определении порядка публикации необходимо предусмотреть чёткие и объективные критерии, чтобы избежать необоснованного включения компаний в публичные списки и некорректного отражения экономической деятельности.

Ранее сегодня премьер-министр Силиня вдруг призвала к публикации списка компаний, продолжающих торговлю с Россией и Беларусью.

«Если существуют препятствия для публикации информации, я ожидаю конкретных решений, а не отговорок», — поделилась своими ожиданиями премьер-министр в Facebook.

За пару часов после публикации в Facebook скопилось более двухсот комментариев. Вот, некоторые из них:

Ви Па: – Народ не хочет жить в бедной стране, где когда получаешь зарплату не знаешь как платить за лекарства и квартиру. А то, что продают населению, все равно. Ты ездила на Олимпиаду за 2,8 миллиона, ты этого не понимаешь!

Ingus Rapīts: – Народ хочет знать, куда тратится (читай – растаскивается) госбюджет. Народ хочет знать сколько и где воруют! Люди должны знать своих "героев"! Эвика Силиня, можно опубликовать такой список? Или приходится прятаться под всякими мистическими "государственными тайнами"?

Gunita Zernevica: – Эвика Силина сегодня фотографировала цены на топливо?!? Сегодня в Вентспилсе АЗС Лукойл 2,157€/литр!!!!

Harijs Kļaviņš: – Ничто так не ухудшает жизнь граждан, как усилия правительства по ее улучшению!

Aleksandrs Sniedzāns: – Молодцы те, кто работает с Россией и Белоруссией, жду список, чтобы начать сотрудничество.

Aigars Volkovs: – Надеюсь, вы видите какое недоверие к вам со стороны народа.

В таком же духе опубликованы еще десятки комментариев.

#торговля #Латвия #экономика #Беларусь #Россия #политика
