В секретном режиме обсуждают влияние роста цен на горючее

Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В секретном режиме обсуждают влияние роста цен на горючее

Коалиция пока не дала зеленый свет принятию спецзакона, который бы обложил торговцев топливом налогом на сверхприбыль

В данный момент Кабинет Министров в закрытом режиме обсуждает подготовленный министерством экономики информационный доклад под названием "О мониторинге цен на горючее на мировых биржах и о влиянии на народное хозяйство в Латвии". Содержание доклада, разумеется, тоже засекречено, но не трудно догадаться, что в нем анализируются возможные негативные последствия от продолжающегося роста цен на дизельное топливо. Речь, судя по всему, идет о том, насколько подорожают из-за этого продукты и основные виды потребительских услуг. Напомним, что в одном из недавних интервью министр экономики Виктор Валайнис заявил о возможном подорожании продуктов на 3-5 процентов.

Как ожидается, после обсуждения информационного сообщения министры могут продолжить дискуссию о том, давать ли зеленый свет законопроекту министерства экономики о введении налога на сверхприбыль для розничных торговцев топливом в случае, если прибыль превысит 3 процента. По слухам, коалиция пока не готова поддержать дальнейшее продвижение такого законопроекта.

#налоги #коалиция #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
