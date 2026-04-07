В данный момент Кабинет Министров в закрытом режиме обсуждает подготовленный министерством экономики информационный доклад под названием "О мониторинге цен на горючее на мировых биржах и о влиянии на народное хозяйство в Латвии". Содержание доклада, разумеется, тоже засекречено, но не трудно догадаться, что в нем анализируются возможные негативные последствия от продолжающегося роста цен на дизельное топливо. Речь, судя по всему, идет о том, насколько подорожают из-за этого продукты и основные виды потребительских услуг. Напомним, что в одном из недавних интервью министр экономики Виктор Валайнис заявил о возможном подорожании продуктов на 3-5 процентов.

Как ожидается, после обсуждения информационного сообщения министры могут продолжить дискуссию о том, давать ли зеленый свет законопроекту министерства экономики о введении налога на сверхприбыль для розничных торговцев топливом в случае, если прибыль превысит 3 процента. По слухам, коалиция пока не готова поддержать дальнейшее продвижение такого законопроекта.