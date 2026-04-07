Валайнис: нужно обсудить снижение акцизного налога на бензин и обложить сверхприбыль 1 173

Дата публикации: 07.04.2026
LETA
Следует начать обсуждение снижения акцизного налога на бензин, заявил министр экономики Виктор Валайнис.

Во вторник в закрытой части заседания правительство рассмотрело сообщение Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на народное хозяйство Латвии. Как сообщил министр, он проинформировал правительство о том, как цены топлива влияют на различные отрасли экономики и предупредил о существенном росте цен на бензин.

Валайнис подчеркнул, что в настоящее время нужно начинать дискуссии о снижении акцизного налога на бензин. Еще одним возможным решением могло бы стать снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, как в Польше и Испании.

Возможные решения планируется обсудить на следующих заседаниях правительства.

Ранее министр заявил агентству ЛЕТА, что первые выводы о снижении акцизного налога на дизельное топливо свидетельствуют о необходимости введения налога на сверхприбыль.

По словам Валайниса, на мировых биржах цены на топливо снижаются, но в Латвии этого не наблюдается. "Розничным торговцам топливом стоит пересмотреть свою бизнес-политику, поскольку сейчас их слова не совпадают с делом", - сказал министр.

Говоря о других решениях по снижению цен на топливо, министр отметил, что предложены и другие меры, в том числе снижение ставки НДС, чтобы приблизить цены к уровню 1,8-1,9 евро за литр. Если цена снизится ниже отметки 1,9 евро, ставку налога можно вернуть на прежний уровень.

Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на народное хозяйство и население.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо с 467 до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

#налоги #Латвия #топливо #НДС #экономика #политика
Оставить комментарий

(1)

