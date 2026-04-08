«Если не будет 30 миллионов, то дело может дойти до неплатежеспособности» 0 377

Политика
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Если не будет 30 миллионов, то дело может дойти до неплатежеспособности»
ФОТО: LETA

Министр и оппозиционные политики рисуют мрачные перспективы airBaltic. Руководство компании пытается сохранять оптимизм.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ в программе Kas notiek Latvijā продолжается жаркая дискуссия по ситуации в airBaltic и по поводу предоставления авиакомпании кредита в размере 30 миллионов.

В ходе дискуссии выяснилось, что в протоколе по итогам секретного обсуждения в правительстве была сделана запись о том, что есть вероятность невозврата кредита! Иными словами, у национальной авиакомпании, погрязшей в долгах, просто не будет денег, чтобы вернуть государству займ. Вместе с тем, как заявил в эфире глава МВД Рихардс Козловскис ("Новое Единство"), если этот кредит не предоставить, то airBaltic в какой-то момент может стать неплатежеспособным.

Депутат Сейма от "Латвия на первом месте" Кристапс Криштопанс напомнил, что в день авиакомпания должна выплачивать 1 миллион в виде платы за облигации (бонды). Депутат риторически спросил: сколько же в день авиакомпания должна зарабатывать, чтобы иметь возможность и все текущие расходы покрывать и еще 1 миллион отдавать по кредиту (бонды)?!

Депутат Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) обвинил министра сообщений Атиса Швинку не в способности подготовить нормальные документы, чтобы можно было принять решение по кредиту. При этом у депутата нет никакой уверенности, что эти 30 млн.действительно пойдут на компенсацию подорожавшего авиационного топлива.

#авиация #финансы #Латвия #долги #airbaltic #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
