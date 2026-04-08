Есть «два Кариньша» - неприятные откровения экс-главы Госканцелярии 2 3098

Дата публикации: 08.04.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Есть «два Кариньша» - неприятные откровения экс-главы Госканцелярии

Громкое интервью раскрывает закулисье власти: находящийся под следствием по делу о "полетах Кариньша" бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис рассказывает о "двух лицах" экс-премьера, его неутолимом аппетите к расходованию государственных средств, своей роли "козла отпущения" и неспособности политиков брать на себя ответственность, пишет Otkrito.lv.

Есть «два Кариньша»

«У Кришьяниса Кариньша есть две личности: одна публичная, а другую видят те, кто работает с ним ежедневно. Если сравнивать с его предшественником Марисом Кучинскисом, с которым мне тоже довелось работать, то Кучинскис больше был хозяйственником.

Дворец в Межотне — чтобы было как у Макрона!

Однако полеты - это лишь видимая часть айсберга, поскольку одними перелетами желания Кариньша не ограничивались. «У Мариса Кучинскиса, который был премьером до Кариньша, не было особых требований, и он был очень скромным. С приходом Кришьяниса Кариньша сразу появились требования по ремонту помещений, замене мебели и другим улучшениям. В конце его премьерства руководитель офиса Кариньша Патмалниекс даже начал искать подходящую загородную резиденцию для приема иностранных гостей. В качестве вариантов назывались дворец в Межотне и Даудери в Риге. Ведь, видите ли, Кариньш бывал у Меркель и Макрона, где другой уровень представительства, и нам стало стыдно за то, как мы принимаем иностранных лидеров».

Ощущение как в мафии

«Когда я шел в Сейм объяснять необходимость этих перелетов, я уже чувствовал сигналы, что меня могут сделать виновным. Ощущение почти как в мафии: пока ты полезен — все хорошо, но когда наступает критический момент, пути расходятся.

И тогда появляются сигналы, что никто не собирается брать ответственность — мол, это политические решения, а за финансы отвечает директор Государственной канцелярии. Тогда понимаешь, что придется защищать себя самому.

