В Латвии отсутствует координированная и целенаправленная политика для достижения климатических целей в транспортной отрасли, сообщили агентству LETA в Госконтроле со ссылкой на проведенную ревизию «Достижение климатических целей в транспортной отрасли».

Госконтроль в ходе ревизии пришел к выводу, что неясная эффективность затрат и раздробленное управление ставят под угрозу достижение климатических целей в транспортной отрасли.

Латвия рискует не достичь климатических целей в транспортной отрасли к 2030 году, поскольку из 35 предусмотренных мер у 66% не определено влияние на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), 69% имеют высокий или средне высокий риск реализации, а 31% не начаты.

В то же время для реализации запланированных мер требуется около 2,9 млрд евро, однако в настоящее время идентифицировано лишь 41% необходимого финансирования. Кроме того, часть ограниченных средств направлена на меры, не влияющие на достижение климатических целей, подчеркивают аудиторы.

В ревизии также установлено, что Латвия не готова к изменениям в топливной сфере, и ожидаемый рост цен может существенно повлиять на население. Требования Европейского союза внедрены с опозданием, отсутствует четкая налоговая и декарбонизационная политика, а также до сих пор недостаточно координировано и стратегически направлено развитие биотоплива и альтернативных видов топлива.

Госконтроль также указывает, что политика поддержки электромобилей в Латвии не имеет четкого общего видения и недоступна для социально уязвимых групп населения. На программы поддержки приобретения электромобилей израсходовано около 31 млн евро, а другие механизмы поддержки государства и самоуправлений обошлись еще более чем в шесть миллионов евро.

В Госконтроле отмечают, что Латвия рискует не достичь климатических целей в транспортной отрасли к 2030 году, поскольку координация политики является раздробленной, инструменты поддержки разрозненны, а публичные ресурсы недостаточно целенаправленно направляются на меры с доказанным эффектом и высокой экономической эффективностью.

В частности, в сфере поддержки электромобилей и связанной с ней инфраструктуры зарядки на протяжении длительного времени направлялось значительное финансирование без единого и четкого долгосрочного видения. В свою очередь, в топливной сфере государство недостаточно подготовилось к изменениям, не способствовало трансформации отрасли, а требования ЕС внедрены с опозданием. Кроме того, климатическая политика реализуется без достаточной оценки социального воздействия изменений, поскольку возможный рост цен на топливо затронет всех жителей, особенно уязвимые группы, однако целевые компенсирующие меры поддержки не введены, говорится в ревизии.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш отметил, что данная ревизия показывает, что проблема заключается не в отдельных мерах, а в общем подходе, поскольку климатическая политика Латвии в транспортной сфере в настоящее время реализуется без единого направления и четких приоритетов.

"Это означает, что при нынешнем подходе трудно достичь результата. Кроме того, изменения, особенно в топливной сфере, неизбежно затронут всех жителей. Без целевой поддержки наиболее уязвимых существует риск, что реализуемая климатическая политика станет не только неэффективной, но и социально несправедливой", - добавил Аболиньш.

Госконтроль подчеркивает, что транспортная отрасль в Латвии создает около 31% от общего объема выбросов ПГ. Латвия как государство-член ЕС обязалась достичь повышенных климатических целей, установленных в конце 2020 года. Однако ревизия выявила недостатки уже в предпосылках для достижения этих целей.

В Национальном плане по энергетике и климату (НПЭК) в транспортном секторе до 2030 года предусмотрено 35 мер, однако отсутствует четкое основное направление, способствующее сокращению выбросов ПГ. Также экономическая эффективность тех мер, которые предполагают влияние на сокращение выбросов, существенно различается. По мнению Госконтроля, это указывает на недостаточную приоритизацию мер и оценку их экономической эффективности для достижения целей с минимальными затратами.

В то же время это особенно важно, поскольку для реализации мер идентифицировано лишь 41% от необходимого финансирования в размере 2,9 млрд евро. Кроме того, часть ранее определенного финансирования перераспределена на меры, не способствующие достижению целей. Например, более 100 млн евро направлено на железнодорожный проект «Rail Baltica», который не включен в НПЭК и не способствует достижению целей на 2030 год. Также как минимум две меры приведут к дополнительным расходам для населения — обязанность для поставщиков топлива снижать интенсивность выбросов ПГ и внедрение принципа «загрязнитель платит» в налоговой политике.

В ревизии указано, что продвижение к целям осложняет и раздробленная институциональная ответственность за связанную политику — климатическую, энергетическую, транспортную и налоговую — а также реализацию ключевых мер и доступного финансирования. Ответственность в основном распределена между Министерством климата и энергетики и Министерством сообщения, при этом важную роль играют Министерство финансов и Министерство экономики. В то же время у главного координатора в транспортной отрасли — Министерства сообщения, где с 2026 года создано новое структурное подразделение, — недостаточно инструментов для практической реализации политики.

Госконтроль указывает, что Латвия недостаточно готова к существенным изменениям в топливной сфере. Хотя в НПЭК предусмотрено 35 мер в транспортной отрасли, 86% планируемого сокращения выбросов ПГ основаны лишь на одной из них — обязательстве для поставщиков топлива снижать интенсивность выбросов. Однако транспортная энергетика в Латвии почти полностью основана на ископаемом топливе. Таким образом, для достижения климатических целей в топливной сфере предусмотрены значительные изменения — топливо должно стать более «зеленым», а доля возобновляемой энергии в транспорте должна существенно увеличиться.

В сфере транспортного топлива Латвии необходимо внедрить существенные требования ЕС — к 2030 году обеспечить не менее 29% доли возобновляемой энергии или не менее 14,5% снижения интенсивности выбросов ПГ, а также увеличить использование современного биотоплива, биогаза и других возобновляемых видов топлива. В 2028 году будет введена система торговли квотами на выбросы (ETS 2), что означает включение в цену топлива затрат на выбросы CO2.

В ревизии установлено, что хотя требования ЕС в топливной сфере известны уже несколько лет и их внедрение в Латвии начато ранее, полноценно они переняты с опозданием — только в конце 2025 года. Также отсутствует интегрированное видение декарбонизации транспорта и необходимых изменений в налоговой политике, хотя налоги составляют около 50–55% цены топлива.

Аудиторы подчеркивают, что внедрение этих требований напрямую влияет на цену топлива. Хотя общее влияние ожидаемых изменений на цены пока не оценено, прогнозируемое подорожание может вызвать ценовой шок для социально уязвимых домохозяйств. Среди всех стран ЕС в 2024 году Латвия занимала шестое место по доле населения, подверженного риску бедности или социальной изоляции. В настоящее время около 243 000 домохозяйств сталкиваются с транспортной бедностью, и рост цен может существенно ухудшить ситуацию.

Однако в Латвии пока не разработаны достаточные и целевые механизмы поддержки для смягчения этого воздействия. Хотя для цели снижения социального влияния введения ETS 2 Латвии доступно финансирование из Социального климатического фонда в размере 217 млн евро, по оценке аудиторов, предусмотренные меры не обеспечат достаточного влияния на проблему транспортной бедности, а другие альтернативные механизмы поддержки еще не созданы. Это, в свою очередь, создает риск роста социального неравенства и снижения общественной поддержки климатической политики.

Дополнительные вызовы создает и развитие альтернативных видов топлива. Хотя для сокращения выбросов необходимо существенно увеличить использование биотоплива, в Латвии его доля ниже среднего уровня ЕС — в 2024 году она составляла 8,8% по сравнению примерно с 11% в среднем по ЕС. В то же время развитие отрасли сдерживают низкий уровень местного производства и высокая доля импорта, отсутствие четкой и координированной политики, а также ограниченный и селективный характер действующих мер поддержки.

Госконтроль также пришел к выводу, что политика поддержки электромобилей не имеет четкого видения и недоступна для социально уязвимых групп. Увеличение числа электромобилей является одним из ключевых направлений государственной политики по декарбонизации транспорта. В последние годы в эту сферу вложены значительные государственные средства. С 2020 по 2025 год число электромобилей в Латвии выросло примерно в 21 раз — с 658 до около 14 000.

При этом на программы поддержки приобретения электромобилей израсходовано около 31 млн евро, а другие меры поддержки — такие как бесплатная первичная регистрация транспортного средства, выдача номерных знаков, бесплатные парковки в Риге и Лиепае, а также льготы на въезд в Юрмалу — обошлись еще более чем в шесть миллионов евро.

В свою очередь, НПЭК предусматривает к 2030 году, продолжая существующие и вводя новые программы поддержки, увеличить число безэмиссионных транспортных средств на 20 000, для чего потребуется около 600 млн евро, включая частное финансирование.

Несмотря на значительные инвестиции, ревизия выявила, что меры поддержки электромобилей реализуются несогласованно и без координации: инструменты поддержки функционируют разрозненно, без централизованного контроля и общего механизма координации. Также не создана единая политика, связывающая поддержку покупки электромобилей с развитием инфраструктуры зарядки и финансовыми стимулами. Кроме того, расходы на эти меры не учитываются, не установлены условия для пересмотра и постепенного сокращения поддержки с учетом развития рынка, а также не проведена полноценная оценка эффективности поддержки, в том числе в отношении подключаемых гибридов, поддержка которых создает риски с точки зрения реального влияния на сокращение выбросов ПГ, отмечают аудиторы.

Существенной проблемой, по мнению аудиторов, является также доступность поддержки для различных групп населения. Поддержка приобретения электромобилей в основном достигает жителей со средними и высокими доходами. Об этом свидетельствует и профиль приобретаемых транспортных средств, например Tesla, Volkswagen Tayron, Audi e-tron. В то же время для уязвимых групп такая поддержка зачастую остается недоступной даже при государственном софинансировании. При этом положительно оценивается введенная с 2024 года повышенная ставка поддержки для приобретения электромобилей «почетными семьями».

Аудиторы отмечают, что с 2026 года планируется финансирование в размере 70 млн евро на приобретение электромобилей примерно для 4000 социально уязвимых пользователей транспорта. Однако ревизия выявила существенные риски, поскольку целевая группа не определена четко и недостаточно оценены потребности и финансовые возможности этих жителей. Таким образом, поддержка может не достичь тех, кто в ней больше всего нуждается. Кроме того, фактически она охватит лишь около 3% намеченной целевой группы.

Аудиторы подчеркивают, что управление инфраструктурой зарядки электромобилей в Латвии недостаточно целенаправленно, а планирование развития отрасли не является последовательным и основанным на данных. Государство создало основу для покрытия сети зарядных станций по всей стране — 139 станций. В то же время сеть зарядки электромобилей в среднем ежегодно приносит около 380 000 евро убытков, сохраняя значительную зависимость от государственного финансирования: с 2020 по 2025 год государство покрыло 2,37 млн евро. Кроме того, из-за недостатков в расчете тарифов и учете затрат за пять лет государственный бюджет понес нагрузку как минимум в 722 000 евро.

Госконтроль в ревизии дал девять рекомендаций Министерству сообщения, Министерству климата и энергетики и Дирекции безопасности дорожного движения. Внедрение рекомендаций до 2030 года позволит включить в НПЭК экономически эффективные меры с реальным влиянием на достижение целей транспортной отрасли, одновременно улучшив координацию между учреждениями.

Также при внедрении рекомендаций в случае перераспределения финансирования мер НПЭК будет оцениваться влияние на достижение целей и своевременно создаваться компенсирующие механизмы, будут внедрены меры поддержки для развития современного биотоплива и альтернативных видов топлива, создана единая государственная политика по увеличению числа электромобилей, инфраструктура зарядки будет планироваться целенаправленно, сократятся дотации из государственного бюджета сети зарядки, обслуживаемой Дирекцией безопасности дорожного движения, а также будут внедрены решения для обеспечения справедливого перехода с предоставлением целевой поддержки социально уязвимым группам населения.

Госконтроль обратится в Кабинет министров с предложением создать единую государственную систему поддержки для смягчения влияния роста цен на топливо для домохозяйств, затронутых транспортной бедностью, а также призовет оценить влияние перераспределения финансирования фондов ЕС на достижение климатических целей НПЭК.