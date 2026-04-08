С заголовком "Конец американской империи" вышла стать в авторитетном журнале New Statesman. Ее автор считает, что война в Иране предвещает разрушение авторитета США, а не его возрождение, как задумывал Трамп.

"Экскурсия" Трампа оказалась маршем к катастрофе. Его «крупная боевая операция» трансформировалась из попытки заблокировать ядерный потенциал Ирана (который якобы был «стерт в порошок» в июне прошлого года) в попытку разблокировать Ормузский пролив и восстановить ситуацию, существовавшую до начала операции. Какова бы ни была цель, статус-кво невозвратим. Бомбардируемая военно-теократическая диктатура начала финальный развал имперской власти США", - говорится в статье.

Автор отмечает, что Трампа предупреждали о рисках этой операции, но он не слушал.

"Кардинальное последствие — перерождение Ирана в великую державу. Став арбитром прохода через Ормузский пролив, Иран превратился в решающую силу в мировой нефтяной экономике. Если Трамп уйдет с Ближнего Востока, государства, находившиеся под защитой США, будут метаться между нейтралитетом и коалициями с Ираном. Если он решит «довести дело до конца» и начнет наземную операцию, США втянутся в катастрофу, превосходящую Вьетнам, Афганистан и Ирак вместе взятые", - пишет Грей.

По его мнению, выигрывают от войны также Россия и Китай.

"Пока Трамп перебрасывает военные ресурсы из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток, Си Цзиньпин может поглотить Тайвань без единого выстрела. Путин, в свою очередь, получает рычаги давления в Европе. «Маленькая экскурсия» Трампа стала точкой невозврата в отступлении Америки как мировой державы. Трамп может разрушить все, к чему прикасается, но его статус всемирно-исторической фигуры теперь вне сомнений. Возможно, он ведет Америку к ее собственной "смене режима", - резюмирует автор.