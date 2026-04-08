Время бежит очень быстро! В ноябре 2022-го года, когда депутаты нынешнего, 14-го созыва Сейма, собрались на первое свое заседание, тогдашний президент Эгилс Левитс, приветствуя новоиспеченных слуг народа, отметил, что состав парламента сменился практически наполовину.

Скольких не досчитаемся?

«И вполне вероятно, что еще через 4 года, после очередных выборов, из этого состава мы потеряем каждого второго», – вместо поздравления с избранием предупредил глава государства. Да, конечно, вскоре и сам Левитс стал «бывшим президентом», но это не отменяет обоснованность его прогноза — состав следующего Сейма может смениться на 50%! Во всяком случае, на такую тенденцию «намекают» результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного социологами SKDS.

Свежий рейтинг популярности политических сил заставил содрогнуться две из трех правящих партий, которые стремительно теряют популярность. Головокружительное падение переживает премьерская сила – за "Новое Единство" планируют голосовать лишь 11% опрошенных. А «зеленые крестьяне» замыкают список партий, имеющих шансы преодолеть пятипроцентный барьер — за них, если бы выборы проходили сегодня, готовы голосовать только 7,4% избирателей.

Как и в конце прошлого года самой популярной партией стала "Латвия на первом месте" - Шлесерса и Ко поддерживают 14,6% избирателей. На втором месте партия "Прогрессивные" - 12,6% поддержки.

Тройку лидеров замыкает Национальное объединение, за которое готовы голосовать 11,8% респондентов.

Объединенный список может рассчитывать на поддержку 10,6% избирателей. Столько же граждан ЛР, имеющих право голоса, поддерживают "Суверенную власть".

«Делят» мандаты в новом Сейме

Эксперт, член Центризбиркома Ритварс Эглайс из Национального объединения «перевел» проценты рейтинга в возможное количество депутатских мандатов в новом Сейме. И вот что получилось:

"Латвия на первом месте" может получить 19 мандатов;

"Прогрессивные" – 16;

Национальное объединение – 15;

"Новое Единство" – 14;

Суверенная власть – 13-14;

Объединенный список – 13-14;

Союз зеленых и крестьян — 9.

Исходя из этих расчетов «Новое Единство», по сравнению с нынешним Сеймом, может потерять аж 12 мандатов! «Зеленые крестьяне» не досчитаются 7 депутатских мандатов.

Можно себе представить, какая жесткая внутрипартийная борьба вскоре развернется в «Новом Единстве», ведь за места в заветном Сейме 15-го созыва, наряду с действующими депутатами парламента от этой партии, будут бороться и премьер Эвика Силиня, и министры от этой политической силы, и парламентские секретари министерств от «Нового Единства», и наверняка — некоторые депутаты Рижской думы и других самоуправлений…

Очевидно, что уже в ноябре многим слугам народа предстоит зарегистрироваться в службе занятости. Особенно, если «Новое Единство» окажется за бортом нового правительства.

Обстановка накаляется

Понятно, что подобные рейтинги только усиливают и без того нервную обстановку внутри правящей коалиции. Конечно, до выборов еще почти полгода и времени на «политическое спасение» вроде бы достаточно…

Но, к несчастью для правящих, ситуация в стране и в мире явно не способствует принятию каких-то позитивных (популярных) решений. А тут еще и «хронические» проблемы правительства в виде проекта Rail Baltica, airBaltica... Никаких хороших сценариев развития событий у правительства нет. А для оппозиции, простите за цинизм, чем хуже — тем лучше.

Не стоит сбрасывать со счетов и новую политическую силу под названием – «Мы меняем правила». И хотя эту партию Херманиса пока поддерживают только 2,1% избирателей, очевидно, что по мере ухудшения экономической ситуации протестный электорат будет расти и его наверняка прихватит данная политическая сила.

Отметим, что согласно последнего опроса, аж 26% избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать! Конечно, преодолеть пятипроцентный барьер могут и те политические силы, которые пока «не дотягивают» до заветных 5% – и «Стабильности!», и уже упомянутая партия Херманиса… Скучно не будет!