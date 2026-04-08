Снижая цену на железнодорожные абонементы на 50% на три месяца, цель — увеличить количество 30-дневных абонементов на 100 000–200 000, заявил в среду в интервью программе «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в Латвии хорошо развитая железнодорожная сеть, и число перевезенных пассажиров на одного жителя составляет 11,4, тогда как, например, в Литве этот показатель равен 2,1. «Поезд — один из элементов, с помощью которого мы можем помочь очень большому числу жителей в условиях ценового кризиса», — сказал Швинка.

Министр указал, что в настоящее время ежемесячно количество 30-дневных железнодорожных абонементов составляет около 700 000, и цель — увеличить это число на 100 000–200 000, достигнув 800 000–900 000 абонементов.

Швинка во вторник, 7 апреля, заявил, что в связи с ростом цен на топливо предложит снизить стоимость железнодорожных абонементов на 50% на три месяца. Соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение на коалиционном совещании и ближайшем заседании Кабинета министров.

Также сообщалось, что в 2025 году «Pasažieru vilciens» перевез в общей сложности 21,333 миллиона пассажиров, что на 9,7% больше, чем годом ранее.

1 апреля этого года вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по смягчению влияния подорожания топлива на экономику и население. Однако торговцы топливом сообщили агентству LETA, что снижение акцизного налога на дизельное топливо будет заметно с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 апреля начинает отпускаться со складов акцизных товаров на автозаправочные станции.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.

В то же время, несмотря на снижение акциза на дизельное топливо, вступившее в силу 1 апреля, средние цены на дизельное топливо на крупнейших автозаправочных станциях Латвии остались почти без изменений, тогда как цены на бензин продолжают расти.

На автозаправках ООО «Neste Latvija» цена дизельного топлива 30 марта составляла 2,117 евро за литр, а в среду — 2,127 евро за литр. В свою очередь, на автозаправках розничной компании ООО «Circle K Latvia» средняя цена дизельного топлива 30 марта составляла 2,134 евро за литр, а сейчас — 2,144 евро за литр.

Одновременно продолжают расти и цены на бензин марки 95. В частности, на заправках «Circle K Latvia» цена бензина увеличилась с 1,764 евро за литр 30 марта до 1,854 евро за литр, а на заправках «Neste Latvija» — с 1,747 евро за литр до 1,837 евро за литр во вторник.