После регистрации факта смерти умерший получает e-mail с уведомлениями об отмене e-подписи, smartid и т.д. Но бомба в том, что для ознакомления с буквами нужно зайти на latvija.lv. Во-первых, нельзя войти с отозванным правом доступа, во-вторых, не вполне актуально заходить для мертвого человека!

Другая женщина обратила внимание на то, что государству стоило бы заранее продумать, каким образом родственники будут получать официальные уведомления, адресованные умершему человеку.

«У нас это происходит так. Много лет назад умер отец моего мужа. При жизни у него были проблемы с законом (кража), и вскоре после его смерти начали приходить письма из полиции и от коллекторов.

Я один раз позвонила, объяснила, что человека больше нет, и попросила прекратить рассылку. Мне ответили: “Хорошо”.

Но через месяц письма снова пришли. Я позвонила ещё раз — и снова сказала, что он умер. Тогда мне ответили: “А, да… теперь мы видим это в системе. Спасибо, что сообщили, письма больше отправляться не будут”», — рассказывает Лиене.

«У моей знакомой была ещё более абсурдная ситуация. Она получила письмо, адресованное её мужу, который умер больше десяти лет назад. С дрожащими руками она его открыла — внутри оказалось требование оплатить аренду земли на кладбище, где он и был похоронен… Вот так у нас работают государственные службы :))))», — делится Наурис.

При этом ситуация удивила не всех — айтишники отнеслись к ней спокойнее. Один из них написал, что система, по сути, работает корректно.

«Это информационные письма, и по теме уже понятно, о чём речь. Зачем заходить на latvija.lv, если человека уже нет? Если где-то произошла ошибка в системе, такие случаи как раз помогают её выявить.

К тому же сам факт смерти не отменяет того, что решения должны направляться через защищённую среду — и это делается. В целом претензия выглядит надуманной», — отмечается в комментариях.