Латвия положительно оценивает соглашение о перемирии, достигнутое прошлой ночью США и Ираном, написала в социальных сетях премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает LETA.

По мнению политика, соглашение о перемирии является важным шагом на пути к достижению долгосрочного мира в регионе.

Премьер отметила, что Латвия ценит усилия всех вовлеченных стран, сделавших это соглашение возможным. Силиня также подчеркнула, что Ирану необходимо немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Как сообщалось, США и Иран во вторник договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану, и Тегеран согласился временно вновь открыть для судоходства Ормузский пролив.

Иран охарактеризовал это перемирие как свою победу и сообщил, что согласился на переговоры с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане, о пути к завершению войны.

Трамп заявил, что говорил с лидерами Пакистана, которые "попросили меня отложить отправку разрушительной силы в Иран сегодня ночью".

"Если Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, тогда я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на двухнедельный период", — заявил Трамп в своей социальной сети "Truth Social".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил безопасное судоходство через Ормузский пролив на две недели.

"Если атаки на Иран будут остановлены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции", — сказал Арагчи.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, сыгравший важную посредническую роль, заявил, что перемирие должно начаться немедленно.

Он отметил, что США "со своими союзниками" согласились на перемирие повсюду, включая Ливан. Это означает, что Израиль согласился прекратить вторжение в Ливан.

После объявления о перемирии мировые цены на нефть снизились более чем на 17%, тогда как цены на акции выросли на утренних торгах в среду на азиатских биржах.

Трамп заявил, что США продвинулись "очень далеко в достижении определенного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке". "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что это работоспособная основа для ведения переговоров", — заявил Трамп.

Иран опубликовал эти 10 пунктов, которые, однако, содержат максималистские требования, включая отмену санкций США, гарантии "владения" Ираном Ормузским проливом и вывод вооруженных сил США из региона.

В проекте плана содержится призыв к постоянному прекращению боевых действий, сохранению дальнейшего контроля Ирана над Ормузским проливом, а также закреплены права Ирана на обогащение урана, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Tasnim указало, что Тегеран также требует отмены жестких международных санкций и мер Совета Безопасности ООН.

В плане содержится требование отменить резолюции совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выплатить военные репарации и вывести американские войска из региона. Также предусмотрено прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Информационное агентство Fars сообщило аналогичную информацию, добавив, что Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. В дальнейших переговорах обогащение урана будет ограничено, а Тегеран будет сотрудничать с другими странами региона для достижения мирных соглашений.

Трамп в воскресенье потребовал, чтобы Иран до вторника 20.00 по времени Вашингтона (в среду 3.00 по латвийскому времени) согласился на повторное открытие Ормузского пролива. Он пригрозил в течение нескольких часов разрушить все мосты и электростанции Ирана, если Тегеран не выполнит требования ультиматума.

Во вторник Трамп усилил эти угрозы, предупредив, что в Иране "погибнет целая цивилизация", если Тегеран отвергнет ультиматум США.

Папа Римский Лев XIV заявил, что "эти угрозы всему иранскому народу" являются "по-настоящему неприемлемыми".