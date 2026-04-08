Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Призываю отправить Силиню в отставку и поручить мне формировать новое правительство»

Дата публикации: 08.04.2026
Изображение к статье: Таблица оборотных средств и убытков airBaltic

Айнарс Шлесерс сделал заявление "по итогам" дискуссии на Латвийском ТВ о ситуации с национальной авиакомпанией airBaltic.

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс отреагировал на данные о финансовой ситуации в airBaltic, которые были озвучена во время дискуссии в передачи Домбурса Kas notiek Latvijā? Согласно представленной информации, убытки авиакомпании превысили 1,2 млрд.евро.

"Призываю президента Латвии Ринкевича потребовать отставки премьер-министра Силини за то, что в результате бездействия правительства, airBaltic доведена до БАНКРОТСТВА!

Латвия не может до 3 октября жить без дееспособного правительства! Каждый день, пока продолжает работать правительство меньшинства Силини, приносит огромные убытки латвийскому государству!

Призываю президента Латвии Ринкевича, после отставки премьер-министра Силини, поручить мне, Айнару Шлесерсу, сформировать новое правительство!

Я готов взять на себя создание нового правительства профессионалов, которое обеспечило бы профессиональную работу правительства, приняв и непопулярные решения!

У меня есть план спасения латвийской национальной авиакомпании airBaltic!" - говорится в заявлении Айнара Шлесерса, чья партия, согласно последним опросам, является самой популярной в стране.

#кризис #Латвия #правительство #airbaltic #экономика #отставка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
26
2
0
0
0
3

Оставить комментарий

(4)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео