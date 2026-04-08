Айнарс Шлесерс сделал заявление "по итогам" дискуссии на Латвийском ТВ о ситуации с национальной авиакомпанией airBaltic.

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс отреагировал на данные о финансовой ситуации в airBaltic, которые были озвучена во время дискуссии в передачи Домбурса Kas notiek Latvijā? Согласно представленной информации, убытки авиакомпании превысили 1,2 млрд.евро.

"Призываю президента Латвии Ринкевича потребовать отставки премьер-министра Силини за то, что в результате бездействия правительства, airBaltic доведена до БАНКРОТСТВА!

Латвия не может до 3 октября жить без дееспособного правительства! Каждый день, пока продолжает работать правительство меньшинства Силини, приносит огромные убытки латвийскому государству!

Призываю президента Латвии Ринкевича, после отставки премьер-министра Силини, поручить мне, Айнару Шлесерсу, сформировать новое правительство!

Я готов взять на себя создание нового правительства профессионалов, которое обеспечило бы профессиональную работу правительства, приняв и непопулярные решения!

У меня есть план спасения латвийской национальной авиакомпании airBaltic!" - говорится в заявлении Айнара Шлесерса, чья партия, согласно последним опросам, является самой популярной в стране.