Саботаж? Силиня ждет обнародования списка предприятий, торгующих с Россией и Беларусью

Дата публикации: 08.04.2026
LETA
Премьер-министр Эвика Силиня ждет конкретных решений, которые позволят обнародовать список предприятий, продолжающих торговлю с Россией и Беларусью.

Как премьер заявила в "X", призыв Сейма и данное ею поручение Министерству экономики и Министерству финансов опубликовать список компаний, продолжающих сотрудничество с Россией и Беларусью, до сих пор не выполнены.

Силиня считает, что общество имеет право знать о таких предприятиях, и эта информация должна быть доступна публично.

"Если существуют препятствия для обнародования информации, ожидаю конкретных решений, а не отговорок", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, министр экономики Виктор Валайнис ранее заявил на Латвийском телевидении, что список продолжающих торговлю с Россией и Беларусью предприятий по сравнению с последними опубликованными данными существенно не изменился.

Хотя закон запрещает обнародовать подобные данные, Министерство экономики уже дважды обнародовало такой список, и последний по-прежнему доступен на сайте министерства.

Также Валайнис сообщил, что Министерство экономики вместе с Министерством финансов планирует обсудить дальнейшие шаги.

Проект решения об обнародовании списка импортеров и экспортеров, продолжающих сотрудничество с Россией и Беларусью, было подано в Сейм оппозиционным Национальным объединением. Согласно проекту решения, премьер-министру планировалось поручить обеспечить публикацию списка этих компаний до 29 марта.

Нацобъединение напомнило, что в 2023 году подобный список был опубликован по инициативе тогдашней министра экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение). После смены правительства актуальный список компаний больше не публиковался, указала партия.

#торговля #Латвия #министры #правительство #экономика #Беларусь #Россия #политика
