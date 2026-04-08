Депутат Сейма недоволен тем, что так и не появился список латвийских компаний, торгующих с Россией и Белоруссией.

Из-за юридических нюансах правительство поставило на паузу публикацию актуального списка компаний, поддерживающих экономические связи с РФ и с РБ. Это очень не понравилось депутату Сейма от Нацобъединения Янису Домбраве, который разразился жестким комментарием в социальных сетях:

"Развитие страны тесно связано с царящим в нем порядком - как быстро и эффективно реализуются решения. На этот раз несущественно, кто думает о решении опубликовать список компаний, которые продолжают торговать со страной-агрессором. Речь идет об исполнении решения. Этот случай подтверждает полную неспособность возглавляемого Силиней государства выполнить элементарное решение.

До 7 апреля правительство должно было обнародовать список. 7 апреля Силиня проснулась и публично упрекнула министра экономики Валайниса в том, что решение не выполнено. Валайнис публично ответил, что виновен министр финансов Ашераденс. Ашераденс проснулся и сказал, что будет работать вместе с Минэкономики, чтобы опубликовать список. 8 апреля и решение не выполнены. Никто не знает, когда решение исполнят... Так нельзя управлять страной!

Такой поверхностный подход — причина, по которой реализация RailBaltic пошла совершенно криво. Это причина, по которой соседние страны по многим вопросам впереди нас. Не государство слабое, а правительство возглавляют люди, которые не обладают способностью это делать. В результате страдает весь народ."