В новом сезоне в строительство уличной, пешеходной и велосипедной инфраструктуры в Риге планируется вложить более 300 млн евро, сообщил в среду на пресс-конференции директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

Эта сумма включает в себя финансирование как ранее начатых проектов, завершение которых запланировано на этот год, так и новых проектов.

В этом году планируется завершить строительные работы четвертой очереди Южного моста, путепроводов в Земитаны и на Кундзиньсале. В то же время планируется начать проекты транспортных развязок Вантового моста, Воздушного моста и путепровода на улице Алтонавас.

Как сообщил Каулиньш, в целом в этом году работы будут проходить более чем на 200 объектах, в том числе будут построены три велодорожки - от Иманты до Пиньки, от Плявниеки до Ропажского края и вдоль улицы Муксалас в направлении Кекавы. Также будет улучшена пешеходная инфраструктура, обновлено асфальтовое покрытие улиц и проведена обработка улиц местного значения.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс сообщил, что активные строительные работы в Риге начнутся, как только стабилизируется температура воздуха.

Мэр отметил, что в этом строительном сезоне серьезным вызовом станет удорожание строительных работ, связанное с ростом цен на нефть. По некоторым договорам о строительных работах уже предусмотрена индексация расходов, а по другим самоуправление будет искать решения.

Председатель комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло сообщила, что в этом году в Риге планируется создать не менее 30 новых пешеходных переходов, а на ряде имеющихся переходов запланированы улучшения. Планируется также повысить безопасность дорожного движения возле нескольких школ.