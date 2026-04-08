Власти Японии переименовали столицу Латвии – потому что уважают

Дата публикации: 08.04.2026
Японское посольство сообщило, что официальный Токио с начала апреля использует новое название Риги.

«Возможно, кто-то из вас уже знает, но после изменений в Законе о дипломатических представительствах за рубежом, с 1 апреля написание названия столицы Латвии на японском языке, с уважением к латышскому языку и культуре, было изменено с 「リガ」 на 「リーガ」», – сообщили в посольстве Японии в Латвии.

**Что означают эти иероглифы? **

Было: Рига – 「リガ」— стандартный перевод слова Riga.

Стало: Риига / Рига (с долгим «и») – 「リーガ」 — вариант с удлинённой гласной «и», то есть Rīga.

Другими словами в обозначении Риги японцы наконец перешли с английского языка на латышский. Почему так долго терпели, в посольстве не сообщили.

Теперь осталось дождаться, когда японцы, наконец, начнут называть Латвию Латвией. Сейчас по-японски «Латвия» читается как RATOBIA.

#Япония #Латвия #язык #посольство #культура #дипломатия
