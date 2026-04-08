Японское посольство сообщило, что официальный Токио с начала апреля использует новое название Риги.
«Возможно, кто-то из вас уже знает, но после изменений в Законе о дипломатических представительствах за рубежом, с 1 апреля написание названия столицы Латвии на японском языке, с уважением к латышскому языку и культуре, было изменено с 「リガ」 на 「リーガ」», – сообщили в посольстве Японии в Латвии.
**Что означают эти иероглифы? **
Было: Рига – 「リガ」— стандартный перевод слова Riga.
Стало: Риига / Рига (с долгим «и») – 「リーガ」 — вариант с удлинённой гласной «и», то есть Rīga.
Другими словами в обозначении Риги японцы наконец перешли с английского языка на латышский. Почему так долго терпели, в посольстве не сообщили.
Теперь осталось дождаться, когда японцы, наконец, начнут называть Латвию Латвией. Сейчас по-японски «Латвия» читается как RATOBIA.
Varbūt kāds no Jums jau zina, bet, pēc izmaiņām Likumā par diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs nosaukumiem, kopš 1. aprīļa Latvijas galvaspilsētas nosaukuma pieraksts japāņu valodā, cienot latviešu valodu un kultūru, mainīts no 「リガ」 uz 「リーガ」🇯🇵🤝🇱🇻— Japānas vēstniecība Latvijā / 在ラトビア日本国大使館 (@JapanEmb_Latvia) April 7, 2026
