ВНЖ для инвестора и запрет миграции 0 341

Дата публикации: 08.04.2026
Пока одни депутаты предлагают ограничить въезд в Латвию граждан третьих стран, другие парламентарии призывают выдавать виды на жительство состоятельным иностранцам - за инвестиции в экономику и в создание рабочих мест.

Завтра завершится срок подачи предложений в новый Закон об иммиграции, который парламент уже рассматривает в третьем (окончательном) чтении. Депутат Сейма от Объединенного списка Андрис Кулбергс внес целый ряд предложений, призванных привлечь в страну инвестиции. Претендент на получение ВНЖ сроком на 5 лет должен будет или создать фирму с реальными работниками и внести платежь в бюджет страну, а также обеспечить поступления в виде налогов определенной суммы, или вложить деньги в государственные беспроцентные бумаги на сумму 150 тысяч евро, или осуществить фиксированный платеж налога...

"Предложения имеют существенный международный и фискальный контекст. Учитывая ухудшение геополитической ситуации и растущие требования к финансированию обороны и безопасности, Латвии в долгосрочной перспективе потребуются дополнительные, долгосрочные источники публичных доходов. В настоящее время главными идентифицированными источниками финансирования являются средства еврофондов и государственные займы.

Предложения предлагают дополнительное решение — привлечение состоятельных иностранцев, предусмотрев для них возможность стать налогоплательщиками в Латвии, осуществив фиксированный платеж налога в размере 60 000 евро в год, предусмотрев задание Кабинету министров до 31 декабря 2026 года подготовить и внести в Сейм законопроект о фиксированном налоговом платеже иностранца. Следует отметить, что аналогичные системы фиксированного налога для привлечения состоятельных иностранцев уже применяются в ряде стран Евросоюза", - пояснил А. Кулбергс.

В свою очередь, депутаты от Национального объединения вышли с инициативами, направленными на уменьшение въезда в страну по визам и на основании ВНЖ граждан третьих стран.

Поправка депутата Национального объединения Яниса Домбравса предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии. Также депутаты попытаются ограничить выдачу виз и ВНЖ выходцам из определенных стран — главным образом, исламских.

Его однопартиец Эдвинс Шноре предложил статьи, предусматривающие ограничение иммиграции из определенных стран. «Кабинет Министров может установить ограничения на въезд с целью занятости или учебы гражданам определенных третьих стран. Кабинет Министров может установить максимальное количество иностранных граждан, которые из этих государств в течение календарного года могут въезжать в Латвию с целью работы или учебы ", - гласит поправка Шноре, который напоминает: «Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией".

Автор - Абик Элкин
