Сегодня закончился срок подачи поправок к рассматриваемому в третьем (окончательном) чтении новому законопроекту об иммиграции. К законопроекту поданы десятки поправок от министерств, депутатов и неправительственных организаций. Что предлагают?

Разлучение семей и ограничение исламистов

Так, депутаты от «Нового Единства» призвали запретить выдачу ВНЖ членам семей иностранных студентов.

В свою очередь, депутаты от Национального объединения вышли с инициативами, направленными на уменьшение въезда в страну по визам и на основании ВНЖ граждан третьих стран.

Поправка националиста Яниса Домбравса предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии. Также депутаты попытаются ограничить выдачу виз и ВНЖ выходцам из определенных стран — главным образом, исламских.

Еще один националист Эдвинс Шноре предложил ограничить въезд из определенных стран. «Кабинет Министров может установить ограничения на въезд с целью занятости или учебы гражданам определенных третьих стран», – гласит поправка Шноре, который напоминает: «Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией».

60 тысяч евро за право жить в ЛР

Депутат Сейма от Объединенного списка Андрис Кулбергс внес целый ряд предложений, призванных привлечь в страну инвестиции. Претендент на получение ВНЖ сроком на 5 лет должен будет создать фирму с реальными работниками и внести платеж в бюджет страны, а также обеспечить поступления в виде налогов определенной суммы.

Или вложить деньги в государственные беспроцентные бумаги на сумму 150 тысяч евро. Можно также осуществить фиксированный платеж налога...

«Предложения предлагают дополнительное решение — привлечение состоятельных иностранцев, предусмотрев для них возможность стать налогоплательщиками в Латвии, осуществив фиксированный платеж налога в размере 60 000 евро в год. Следует отметить, что аналогичные системы фиксированного налога для привлечения состоятельных иностранцев уже применяются в ряде стран Евросоюза», – пояснил А. Кулбергс.