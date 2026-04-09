В ходе опроса Gemius было выяснено мнение латвийских интернет-пользователей о политических партиях, и полученные данные свидетельствуют о том, что 14,3% респондентов проголосовали бы за "Латвию на первом месте" (LPV), увеличив популярность на 5,9 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным Gemius в феврале. На втором месте с 14,1% находятся "Прогрессивные" (P), показав рост на 0,9 процентного пункта. Третье место занимает «Новое Единство» (JV) с 9,4%, и поддержка партии сократилась на 5,7 процентного пункта.

Далее следуют Национальное объединение с 8,4%, поддержка которого снизилась на 0,5 процентного пункта, и Объединенный список (АО) с 8,2%, что является ростом на 1,3 процентного пункта. «Мы меняем правила» (ММН) сегодня поддерживают 8,1% респондентов и это рост на 0,8 процентного пункта, а за "Суверенную власть" готовы голосовать 6,1% опрошенных, что является ростом на 0,8 процентного пункта.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) поддерживает 5,2% респондентов, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в феврале, а «Для развития Латвии» (ЛА) - 3,9%, что является приростом на 1,7 процентного пункта. «Согласие» (С) достигает 2,9%, показав падение на 1,3 процентного пункта, "Стабильность!" готовы поддержать 2,2% избирателей, что является падением на 0,6 процентного пункта.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, за какого кандидата на пост премьер-министра они проголосовали бы, 14,5% заявили, что хотят видеть на этом посту Айнара Шлесерса (LPV), что по сравнению с февралем является ростом на 5,2 процентного пункта и позволяет занять лидирующую позицию. 10,4% получает Андрис Кулбергс (АО) - и это спад на 0,9 процентных пункта, а 8,6% пользователей в качестве следующего премьер-министра выбрали бы Эвику Силиню (JV), что является спадом на 3,3 процентных пункта. Стоит отметить, что такие же результаты по кандидатам в премьеры показал и опрос общественного мнения, проведенного социологами SKDS.

Далее следуют Юлия Степаненко (SV/AJ) с 5,4%, поддержка которой снизилась на 0,6 процентного пункта, Алвис Херманис (MMN) с 4,9%, сохранив прежний уровень, и Артис Пабрикс (LA) с 4,9%, что является падением на 0,7 процентного пункта. Каспар Бришкенс (P) набирает 4,2%, показав рост на 0,9 процентного пункта, а Илзе Индриксоне (Нацобъединение) - 3,7%, что является небольшим ростом на 0,1 процентного пункта.