Более 180 млн евро – на такую сумму в 2026 году, по сравнению с 2024 годом, увеличилось совокупное жалованье должностных лиц страны, свидетельствует информационное сообщение Государственной Канцелярии. Можно ли говорить о пропорциональном росте оказываемых населению услуг, вопрос риторический…

Премия за подвиг

В документе, который представила юрисконсульт Департамента политики человеческих ресурсов Кристине Стоне, рассказывается, что живут госслужащие не на одну зарплату.

«Доплаты к месячной заработной плате имеют в целом два вида: специальные (или имеющие обязательный характер) и общие, которые в большинстве случаев оцениваются и предоставляются за выполнение конкретных обязанностей.

В качестве специальных доплат упоминаются, например, доплата за особый риск, доплата за специальное служебное звание, за условия, связанные со спецификой должности (службы, работы), за работу с собакой или лошадью, за дипломатический ранг, выслугу лет.

В качестве общих доплат упоминается доплата за выполнение дополнительных обязанностей, за сверхурочную работу, а также доплата за значительный вклад в достижение стратегических целей соответствующей структуры. Кроме того, существуют и другие виды общих доплат, предоставление которых имеет какие-то иные условия, которые не являются самостоятельными и могут также изменяться».

В системе вознаграждения существуют также единовременные дополнительные элементы в качестве денежной премии, различного рода премии, «которые в основном связаны с предотвращением угрозы государственной безопасности» - или за раскрытие преступлений, повлекших или могущих причинить существенный вред. «А также премия в соответствии с ежегодной оценкой выполнения работы».

На здоровье!

Если верить отраслевой статистике, то безусловный чемпион у нас – Минздрав, там Хосам Абу Мери («Новое Единство») поднял число премированных аж в 19 раз – с 2 до 38 человек. Хорошо идет также Министерство климата и энергетики. С того времени, как пост его главы занял Каспарс Мелнис («Новое Единство»), численность награжденных сотрудников выросло с 22 до 86, т.е. на 291%.

Всего на 5% подняли число простимулированных работников в Минфине. Зато число их – 374! Правильно говорят: что охраняю, то и имею.

По нынешним нормативам, размер премии может составить и 100% от основного оклада – согласитесь, таки можно жить! В целом же по стране, в 2025 году премию, что называется, по общей оценке, работы, т.е. не за какой-то подвиг или особое достижение, получило 27 423 служащих. Средняя же сумма к выплате – 1031 евро и 3 цента.

Президент министров Эвика Силиня подчеркивает, что в стране должна спориться цифровизация – а если какая-то должность в управленческом аппарате остается вакантной свыше 6 месяцев, то следует ее ликвидировать. Наряду с этим, в нашей Латвии также будет введена Единая система управления человеческими ресурсами, которая поможет отставленным бюрократам не пропасть, найти свое место в строю. Теперь понятно, на кого партия власти рассчитывает накануне выборов…