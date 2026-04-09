Почему в Латвии (не)доверяют СМИ? 1 590

Дата публикации: 09.04.2026
LETA
Изображение к статье: Почему в Латвии (не)доверяют СМИ?

На прошлой неделе, сразу после постановления Конституционного суда об использовании русского языка в общественном СМИ, завершилось продолжавшееся два года исследование, результаты которого показывают фундаментальный раскол аудитории, пишет Ir.

Это исследование Рижского университета Страдиньша об отношении жителей Латвии и Эстонии к СМИ, которое вновь подтвердило наличие уже известных расхождений во мнениях между людьми, которые говорят в семье на латышском или русском языках. Однако получены и неожиданные выводы.

"Есть вопросы, по которым обе языковые группы сходятся", - говорит руководитель исследования Янис Юзефович.

Например, обе группы объединяет критика работы СМИ во время пандемии. Интересны также различия между оценками жителей Латвии и Эстонии по вопросам свободы СМИ и доверия к ним.

"Отношение к СМИ и представления о них не формируются в вакууме - они в значительной степени связаны с государственной политикой и более широким социальным фоном", - подчеркивает Юзефович.

Исследование проводилось не только на основе опроса, но и углубленных эссе, в которых респондентов просили поразмышлять о своей жизни, государстве и СМИ, что позволило исследователям увидеть, как формируются представления общества о роли СМИ.

"Мы увидели очень разное отношение - люди не только думают по-разному, но и живут в разных информационных реальностях", - говорит Юзефович.

Большинство жителей считают, что в Латвии существует свобода слова, но так думают не все - в обществе существует глубокий разрыв. Среди тех, кто говорит в семье на латышском языке, 54% считают, что свобода слова существует, а среди русскоязычных 64% убеждены в обратном.

"Это не объективная оценка того, есть ли в Латвии свобода слова, - таково восприятие людей", - подчеркивает исследователь Ольга Жабко.

Она отмечает, что подобные настроения усилились после полномасштабного вторжения России в Украину, когда государственная политика стала более жесткой, а общество - более чувствительным к границам допустимого. Но даже среди той части общества, которая считает, что свобода слова существует, доверие к СМИ не является само собой разумеющимся: 51% говорящих по-латышски и 73% русскоязычных согласны с утверждением, что СМИ находятся под контролем правительства.

"Люди часто воспринимают СМИ и политику как единую взаимосвязанную систему. И это влияет на то, в какой степени они доверяют тому, что видят и слышат", - поясняет Юзефович.

В Эстонии сравнительно меньшая часть общества считает, что правительство контролирует СМИ - эту разницу исследователь объясняет более высоким уровнем доверия к государственным институтам в целом.

