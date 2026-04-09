Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня обещает следить за тем, чтобы электронная подпись была обеспечена и в дальнейшем

Политика
Дата публикации: 09.04.2026
LETA
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня будет следить за тем, чтобы электронная подпись и в дальнейшем оставалась доступной, удобной в использовании, стабильной и надежной, сообщил советник Силини по коммуникации Сандрис Сабаевс.

На прошлой неделе передача TV3 "Nekā personīga" сообщила, что если в ближайшие недели правительство не примет решение, с января услуга электронной подписи может стать недоступна.

По словам Сабаевса, Силиня обсудила ситуацию с министром умного управления и регионального развития Раймондом Чударсом и министром финансов Арвилом Ашераденсом.

Ответственным за электронную подпись министерствам - Министерству сообщения и Министерству умного управления и регионального развития - поручено как можно скорее представить правительству четкое решение для обеспечения непрерывности услуги, уточнил Сабаевс.

Передача "Nekā personīga" еще в прошлом году сообщала, что в этом году у государственного предприятия "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) истекает выданный правительством десять лет назад мандат на обслуживание электронной подписи.

Решение о том, кто и как будет обеспечивать эту услугу в дальнейшем, затянулось настолько, что ЛГЦРТ предупреждает: если в ближайшие недели правительство не примет решение, с января услуга электронной подписи может стать недоступна

#Латвия #технологии #электронная подпись #министерство сообщения #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
1
0
3

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео