Слуги народа, в отличие от своих господ – народа, сегодня еще не выйдут на работу — сеймовские пасхальные каникулы де-факто продлятся всю эту неделю. Депутаты набираются сил перед весенней сессией, которая гарантировано будет ну очень горячей.

До выборов остаются считанные месяцы, при этом в начале июня стартует официальная предвыборная кампания и с этого момента парламентская трибуна приобретает особую ценность — с ее помощью можно бесплатно напоминать избирателям о себе любимом, не опасаясь обвинений в «скрытой» предвыборной агитации.

Проверка на прочность

Но прежде чем рассказать о том, что ждет политиков и нас в ходе весенней сессии, подведем основные итоги работы парламента в рамках зимней сессии. На уже ушедшей в историю сессии тоже хватало драматизма и принятых законов.

Так, оппозиция, пользуясь слабостью правительственной коалиции, несколько раз проверяла власть на стойкость и дисциплину — были попытки отправить в отставку и премьера Эвику Силиню, что означало бы уход всего правительства, и министра умной администрации и регионального развития Раймонда Чударса, и министра сообщений Атиса Швинку, и главу минобороны Андриса Спрудса.

При этом нельзя сказать, что оппозиция «придумала повод» и для отставки не было никаких оснований. Так глава минсообщений Атис Швинка не смог навести порядок в реализации проекта Rail Baltica, по-прежнему неясны источники финансирования проекта и контуры самого проекта. Стоит напомнить, что правительство Силини является одним из самых непопулярных в новейшей истории, практически все министры имеют отрицательный рейтинг популярности…

Впрочем, было очевидно, что попытки оппозиции снять того или иного министра обречены на провал — правящие не были готовы разваливать собственное правительство, тем более, когда до выборов уже рукой подать.

Язык все стерпит

Зато правящие с удовольствием поддерживали языковые инициативы части правой оппозиции (в лице Национального объединения и Объединенного списка). Так в итоге была одобрена поправки в Закон об образовании, которая запрещает педагогам и между собой в стенах учебного заведения и в общении с учащимися использовать иной язык, кроме государственного.

Впрочем, конечно, не всем инициативам Национального объединения правящие давали зеленый свет — отдельные предложения или отклонялись, или их передавали в комиссии, чтобы… там похоронить. Так пока еще не были поддержаны предложения о полном запрете экономических отношений с Россией и Белоруссией, о введении огромного налога на импортируемые в Латвию товары из России и Белоруссии, о демонтаже железной дороги в направлении Российской Федерации…

Депутаты не рискнули передать в комиссии Сейма и продолжать работу над народной инициативой о лишении гражданства ЛР и выдворении из страны нелояльных жителей — подобная инициатива противоречила и Конституции, и международным обязательствам Латвии…

Трамп хорошо и без премии

Зимняя сессия отметилась и рассмотрением десятков заявлений (деклараций). Особый резонанс вызвал проект декларации Сейма, подготовленный оппозиционной фракцией. В этом проекте парламентарии должны были выразить поддержку присвоения Дональду Трампу Нобелевской премии мира.

Данный проект произвел эффект «ядерной бомбы» – особенно после того, как поддержать документ «пригрозили» депутаты входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян.

Премьерская партия приняла решение срочно готовить альтернативный вариант декларации. Когда он был подготовлен, выяснилось, что все те же «зеленые крестьяне» его в таком виде подписать не готовы. В игру был вынужден вступить президент — сотрудники его канцелярии срочно сочинили третий вариант декларации, в котором говорилось много лестных слов в адрес США, как стратегического союзника Латвии, но не было ни слова про Нобелевскую премию для Трампа. В итоге за такую декларацию и проголосовало большинство Сейма. Вопрос был закрыт…

Когда в друзьях согласия нет

Можно не сомневаться, что и в ходе весенней сессии оппозиция будет щекотать нервишки правящим различными декларациями и заявлениями, в том числе в области внешней политики. Учитывая готовность «зеленых крестьян» и дальше играть роль бунтовщиков внутри коалиции, у оппозиции всегда есть возможность проверить на прочность правительство Силини.

Первая такая проверка ожидается уже 14-го апреля, когда комиссия Сейма по бюджету и финансов предпримет уже третью попытку рассмотреть предложение правительства о предоставлении национальной авиакомпании airBaltic кредита в размере 30 миллионов.

Как известно, перед пасхальными каникулами депутаты от Союза зеленых и крестьян заблокировали выделение такого кредита. Посмотрим, как будет на сей раз…

О чем говорят в магазинах

Еще в этом месяце Сейм рассмотрит в окончательном чтении поправки в Закон о защите прав потребителей. Напомним, что с подачи депутатов Нацобъединения на этапе второго чтения законопроекта были одобрены поправки, которые фактически запрещали обслуживать покупателей в магазинах и вообще в сфере услуг на русском языке.

Минюст предложил компромиссную поправку, которая, с одной стороны, запрещает требовать от продавцов владения русским языком, но, с другой стороны, не препятствует возможности общения покупателей с продавцом или другим работником сферы услуг и на иностранных языках — при обоюдном согласии.

Националисты против исламистов

Уже в ближайшие недели парламент приступит к обсуждению в окончательном (третьем) чтении многочисленных предложений в новый Закон об иммиграции.

Депутаты Сейма от Национального объединения хотят законодательно ограничить въезд в страну граждан третьих стран. Так поправка Яниса Домбравса предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии. Также депутаты попытаются ограничить выдачу виз и ВНЖ выходцам из определенных стран — главным образом, исламских.

Горячая весенняя сессия закончится перед Лиго… Ну а затем депутаты соберутся уже на последнюю в истории 14-го созыва парламента осеннюю сессию.

Сказано – сделано

В ходе зимней сессии депутаты показывали, что если есть, как сейчас, принято говорить, политическая воля, то те или иные законы можно принять даже не за считанные дни, а за считанные часы! Так депутаты в течении одного заседания парламента поддержали принятие поправки о том, что на грядущих сеймовских выборах подсчет голосов будет проводиться вручную.

Также за один день был и принят специальный закон о снижении на период с 1-го апреля сего года по 30-е июня сего года акциза на дизельное топливо.