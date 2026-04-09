Зарплаты в Латвии сделают прозрачными. Что, совсем?

Дата публикации: 09.04.2026
Компания Sorainen сообщает, что Министерство благосостояния Латвии опубликовало недавно первую публично доступную версию законопроекта «Закон о прозрачности оплаты труда». Законопроект вводит в Латвии требования директивы Европейского союза о прозрачности оплаты труда. Отдельные ее положения вызывают вопросы.

По информации Sorainen, все работодатели будут обязаны предоставлять информацию о критериях оплаты и ее развитии. Директива допускала исключение и позволяла не предоставлять такую информацию, если число работников не превышает 50, однако в Латвии исключение сделано только в отношении информации, связанной с развитием оплаты.

Возможно, будут изменения и в отношении обязательного содержания объявлений о работе, которые будут распространяться на всех работодателей. В настоящее время законопроект косвенно предусматривает, что в объявлении необходимо указывать не только размер основной зарплаты, но и доплаты, премии и другие элементы оплаты труда, предоставляемые работодателем.

Порядок, в котором о различиях в оплате необходимо будет информировать государственные учреждения, будет установлен отдельными правилами Кабинета министров. За нарушение этого требования в настоящее время предусмотрен значительный административный штраф — до 14 000 евро.

Административная ответственность может быть установлена также за непредоставление информации работникам, необеспечение равной оплаты, отказ от проведения совместной оценки оплаты. Санкции могут накапливаться постепенно и в итоге достигать значительного размера.

Основное требование законопроекта остается неизменным: работодатели должны определять ценность работы на основе критериев «навыки», «усилия», «ответственность», «условия труда». Именно на этой оценке должна основываться оплата труда работника. Требования директивы должны быть внедрены до 7 июня 2026 года.

#санкции #Латвия #зарплата #правительство
Редакция BB.LV
