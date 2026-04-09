Напомним, что именно "зеленые крестьяне" при поддержке оппозиции торпедировали в комиссии Сейма по бюджету и финансам принятие решения о выделении национальной авиакомпании airBaltic краткосрочного кредита в размере 30 миллионов. В эти минуты началось внеочередное заседание правления Союза зеленых и крестьян. На повестке дня один вопрос - о ситуации в airBaltic. По слухам, правление готовится принять решение о том, что депутаты Сейма от Союза зеленых и крестьян и на следующем заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам будут голосовать против выделения кредита. Правление может принять решение не поддерживать предоставление кредита до тех пор, пока не будет представлен план реструктуризации компании и выхода из кризиса.