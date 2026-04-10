«Вы просто не умеете готовить документы!», «Давайте тогда вместе прочтем!», «Я читать умею, мне Ваша помощь не нужна!», «Вы довели компанию до ручки, а теперь меня в чем-то обвиняете!»... Это фрагмент диалога двух правящих политиков нашей страны.

Причем, такими «добрыми» репликами политики обменивались ни где-нибудь в кулуарах или на закрытом заседании, а в прямом ТВ-эфире.

А ты кто такой?!

Очередная перебранка между министром сообщений Атисом Швинкой («Прогрессивные») и депутатом Сейма Улдисом Аугулисом (Союз зеленых и крестьян) случилась во время обсуждения в среду вечером в программе ЛТВ «Что происходит в Латвии?» ситуации вокруг airBaltic.

Как известно, национальная авиакомпания при поддержке министра сообщений запросила кредит в размере 30 миллионов под предлогом резкого удорожания авиационного топлива на фоне кризиса в Персидском заливе.

Однако, вопреки ожиданиям и прогнозам, депутаты от Союза зеленых и крестьян отказались на заседании бюджетной комиссии Сейма одобрить предоставление кредита airBaltic. Также поступили и оппозиционные депутаты. В результате решение не было принято и следующая попытка «выбить» деньги для airBaltic будет предпринята 14-го апреля, когда депутаты вернутся с пасхальных каникул.

Дискуссия в прямом эфире была, разумеется, не только и не столько о злополучном кредите, сколько о ситуации в самой авиакомпании и вариантах выхода из затяжного кризиса, в котором находится airBaltic.

Полеты в долг

Отметим, обсуждение вопроса предоставления кредита и в правительстве, и в бюджетной комиссии Сейма проходило в закрытом режиме, сам информационный доклад о ситуации в airBaltic тоже засекречен.

Однако неожиданно вчера правительство предало огласке протокол по итогам секретного заседания, в котором черным по белому написано: «Принять к сведению, что на основании содержащейся в сообщении информации о финансовой ситуации Air Baltic Corporation AS и о связанных с краткосрочным займом государством рисков существует вероятность того, что краткосрочный государственный заем в размере 30 000 000 евро может не быть возвращен в установленный срокю Или же потребуются дополнительные решения, такие как продление срока, реструктуризация или конвертация займа в собственный капитал. Таким образом, существует высокий риск негативного влияния на государственный бюджет.»

Говоря простым языком, в правительстве осознают, что есть риск и весьма большой невозврата кредита. К тому же кредит выдается без обеспечения, то есть без залога, поскольку, как признался член правления aitBaltic Витолдс Яковлев, закладывать собственно уже нечего. Вместе с тем, как заявил глава МВД Рихардс Козловскис ("Новое Единство"), если этот кредит не предоставить, то airBaltic в какой-то момент может стать неплатежеспособным.

Чуть позже в эфире ведущий и продемонстрировал табличку, из которой видно, что долги airBaltic превысили 1,2 миллиарда евро!

По миллиону в день

Депутат Сейма от "Латвия на первом месте" Кристапс Криштопанс напомнил, что в день авиакомпания должна по кредитам выплачивать 1 миллион евро. Депутат риторически спросил: сколько же в день авиакомпания должна зарабатывать, чтобы иметь возможность и все текущие расходы покрывать, и еще 1 миллион отдавать по кредиту?!

Депутат Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) обвинил министра сообщений Атиса Швинку в не способности подготовить нормальные документы, чтобы можно было принять решение по кредиту. При этом у депутата нет никакой уверенности, что эти 30 млн действительно пойдут на компенсацию подорожавшего авиационного топлива.

Глава МВД Козловскис прямо в эфире начал уговаривать депутатов все-таки передумать и согласиться на заседании 14-го апреля выдать авиакомпании кредит. На это депутат Аугулис и его коллега Айва Виксна из Объединенного списка напомнили, что они выдают не свои деньги, а налогоплательщиков. А в создавшейся ситуации они не видят возможности поддержать предоставление кредита.

Примечательно, что уже после эфира лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс заявил, что у него есть план спасения авиакомпании, но для этого он должен получить возможность возглавить правительство. Он призвал президента ЛР поручить ему формирование нового правительства, которое еще до выборов сможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране и, в том числе, реанимировать национальную авиакомпанию.

И хотя представители airBaltic пытались убедить публику, что ситуация вовсе не столь драматичная и за летний сезон все можно улучшить, депутаты, похоже, в это не очень поверили.