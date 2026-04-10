Кредитно-налоговые разборки во власти. На заседании будет горячо 0 179

Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

На коалиционном совете министр сообщений предпримет очередную попытку переубедить партнеров. Удастся ли?

Ближайшее заседание коалиционного совета под руководством премьера Эвики Силини обещает быть очень бурным. Главный вопрос - предоставление кредита airBaltic. Глава минсообщений Атис Швинка пообещал предоставить партнерам в лице Союза зеленых и крестьян всю запрашиваемую ими информацию о реальном финансовом положении airBaltic, о вариантах вывода компании из кризиса и гарантиях возврата кредита. Напомним, что пока "зеленые крестьяне" отказываются поддержать выделение 30-ти миллионного кредита.

Также ожидаются споры по инициативе министра экономики Виктора Валайниса о введении налога на сверхприбыль для розничных торговцев топливом. Кроме того, глава минэкономики хочет предложить снизить акциз также и на бензин, а заодно и начать снижать ставку НДС на дизельное топливо. Против этого категорически выступает министерство финансов.

#налоги #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
