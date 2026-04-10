Ближайшее заседание коалиционного совета под руководством премьера Эвики Силини обещает быть очень бурным. Главный вопрос - предоставление кредита airBaltic. Глава минсообщений Атис Швинка пообещал предоставить партнерам в лице Союза зеленых и крестьян всю запрашиваемую ими информацию о реальном финансовом положении airBaltic, о вариантах вывода компании из кризиса и гарантиях возврата кредита. Напомним, что пока "зеленые крестьяне" отказываются поддержать выделение 30-ти миллионного кредита.

Также ожидаются споры по инициативе министра экономики Виктора Валайниса о введении налога на сверхприбыль для розничных торговцев топливом. Кроме того, глава минэкономики хочет предложить снизить акциз также и на бензин, а заодно и начать снижать ставку НДС на дизельное топливо. Против этого категорически выступает министерство финансов.