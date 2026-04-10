После четырех дневной паузы официальная Рига ответила Марии Захаровой, которая обвинила Латвию в помощи при проведении атак дронов по территории России.

В понедельник, 6 апреля Москва сделала «спецпредупреждение» странам Балтии за «решение открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ», заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Она сказала, что Россия «ответит» странам Балтии, если они не прислушаются к ее предупреждению.

Сегодня, 10 апреля, МИД Латвии распространил совместное заявление министра Байбы Браже и ее коллег. В нем, в частности, сказано:

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, решительно отвергаем проводимую Россией дезинформационную кампанию против наших государств как полностью необоснованную. Страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для осуществления атак беспилотниками по целям в России.

Страны Балтии официально опровергли эти обвинения, чётко заявив об этом временным поверенным в делах российских дипломатических представительств в Таллине (27 марта), Риге (31 марта) и Вильнюсе (27 марта). Несмотря на официальную реакцию, Россия продолжила распространять ложные утверждения.

Украина продолжает защищаться в развязанной Россией полномасштабной агрессивной войне, полностью соблюдая статью 51 Устава ООН».

Напомним, что страны Балтии уже не раз отрицали предположение о том, что украинские дроны летели в РФ через их территорию. В свою очередь в России продвигается идея о том, что Украина не смогла бы атаковать российские порты в Усть-Луге и Приморске без поддержки Латвии, Литвы и Эстонии.