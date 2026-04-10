Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) заключать договор с победителем закупки на разработку, внедрение, развитие и обслуживание Европейского цифрового идентификационного кошелька, свидетельствует информация на сайте бюро.

ГАЦР поручено устранить выявленные комиссией по рассмотрению жалоб нарушения и повторно рассмотреть поданные на конкурс заявки.

Как сообщалось, ГАЦР объявило конкурс на разработку цифрового кошелька в ноябре прошлого года. Закупка проводилась в форме диалога, предусматривающего обсуждение с кандидатами требований к проекту, чтобы обеспечить эффективные решения и сбалансированное распределение рисков.

Цель проекта - создать универсальный и безопасный механизм доступа к цифровым услугам государственного и частного сектора. Планируется, что Европейский цифровой идентификационный кошелек станет единым решением цифровой идентификации, которое обеспечит жителям ЕС место для хранения и управления личными документами - паспортами, водительскими удостоверениями, дипломами, доверенностями и др. Также система предусматривает безопасную аутентификацию и электронную подпись на мобильных устройствах и функции цифровых платежей. Европейский цифровой идентификационный кошелек будет служить единой платформой для общения с государственными учреждениями.

Проект планируется реализовать до 2029 года, а первая версия цифрового кошелька с базовыми функциями должна быть разработана к декабрю 2026 года.

По результатам закупки было подано три жалобы.

Жалоба ООО "X Infotech" касалась исключения из дальнейшего участия в закупке, поскольку в установленный срок не были предоставлены справки иностранных органов о бенефициарах. Эта жалоба была признана обоснованной.

Итальянская компания "Namirial" указала на несоответствие в положении конкурса требований к специалисту по защите данных. Эта жалоба также была признана обоснованной.

Жалоба объединения ООО "Baltic Software Factory", ООО "Lightsoft Solutions" и ООО "Expert Quality" касалась исключения из конкурса из-за предполагаемой неуплаты налогов бенефициаром. Эта жалоба была признана необоснованной.