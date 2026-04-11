Единство альянса и увеличение расходов на оборону имеют критически важное значение для безопасности Европы, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Риге.

Она отметила, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре союзникам необходимо продемонстрировать конкретный прогресс на пути к увеличению оборонного финансирования до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам министра, это важное условие для укрепления возможностей альянса и успешного дальнейшего сотрудничества.

Глава МИД указала, что Латвия уже близка к достижению этой цели, став первой страной НАТО, закрепившей в законе обязательство выделять на оборону 5% от ВВП. В этом году оборонный бюджет Латвии составляет около 4,9% от ВВП, а в дальнейшем планируется обеспечивать его на уровне не ниже 5%.

Говоря о вызовах в сфере безопасности, Браже подчеркнула растущее значение технологий - искусственный интеллект, квантовые технологии, связь 6G, развитие космических технологий и биомедицины становятся важной сферой конкуренции между государствами. Министр отметила, что Латвия активно развивает сферу оборонных инноваций и сотрудничество между оборонным сектором, наукой и промышленностью.

Особое внимание в Латвии уделяется развитию дронов. Латвия совместно с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов, предлагая союзникам возможности для тестирования инноваций, в том числе в Центре компетенции автономных систем и на военном полигоне "Селия".

Браже подчеркнула, что ситуация в сфере безопасности в мире взаимосвязана. Война России против Украины и напряженность на Ближнем Востоке влияют как на региональную, так и на глобальную безопасность, экономику и энергетику, а также потенциальными целями современных угроз могут стать критическая инфраструктура и цифровая среда, отметила министр.