Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Можно предположить, что и он был «ждуном» - председатель комиссии Сейма об отъезде Росликова 2 916

Дата публикации: 11.04.2026
Глава комиссии Сейма по национальной безопасности об отъезде экс-лидера "Стабильности!" в Белоруссию.

Председатель комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") в интервью ТВ-24 предположил, что покинувший Латвию Алексей Росликов был "ждуном".

""Ждунами" называют тех, кто ждет прихода России. Я полагаю, что и он относится к этим "ждунам", принимая во внимание, где он в итоге оказался: Белоруссия - это буферзона России. Формально - независимая страна, но находится в подчинении Кремля"", - сказал политик.

Он посетовал на то, что судьи или не следят за новостями, или не делают выводов, но раз за разом они позволяют оставаться на свободе "ждунам" и что в итоге? "В итоге они просто убегают из Латвии", - заключил глава комиссии Сейма по нацбезопасности.

По словам А. Латковскиса, Служба госбезопасности, которое расследовало уголовное дело в отношении Росликова, была против того, чтобы ему давали разрешение на поездку в Швейцарию. Однако суд решил иначе...

Читайте нас также:
#служба госбезопасности #Латвия #миграция #национальная безопасность #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
6
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео