Председатель комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") в интервью ТВ-24 предположил, что покинувший Латвию Алексей Росликов был "ждуном".

""Ждунами" называют тех, кто ждет прихода России. Я полагаю, что и он относится к этим "ждунам", принимая во внимание, где он в итоге оказался: Белоруссия - это буферзона России. Формально - независимая страна, но находится в подчинении Кремля"", - сказал политик.

Он посетовал на то, что судьи или не следят за новостями, или не делают выводов, но раз за разом они позволяют оставаться на свободе "ждунам" и что в итоге? "В итоге они просто убегают из Латвии", - заключил глава комиссии Сейма по нацбезопасности.

По словам А. Латковскиса, Служба госбезопасности, которое расследовало уголовное дело в отношении Росликова, была против того, чтобы ему давали разрешение на поездку в Швейцарию. Однако суд решил иначе...