«Принятие резолюции, которая обязывает пересмотреть миграционную политику — это в какой-то степени историческое событие! Впервые за долгое время Европарламент решился выступить против неконтролируемой миграции и запустить правовой процесс выдворения из стран ЕС нелегальных мигрантов!» - говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс из политической группы «Патриоты Европы».

— Это успех и нашей политической группы "Патриоты Европы" Европарламент, 389 голосами «за», при 206 — «против» и 32 воздержавшихся, согласился начать переговоры со странами-участниками ЕС об обновленной общей системе ЕС по возвращению подданных третьих стран, незаконно пребывающих в ЕС. Введены более строгие правила для лиц, представляющих угрозу безопасности.

Возвращение в третью страну может происходить на основе соглашения между государствами-членами и ЕС и третьей страной, включая так называемые центры возвращения. Возвращающиеся лица могут быть задержаны на срок до 24 месяцев, если они не будут сотрудничать или представлять опасность скрыться.

Как я уже неоднократно говорил, в том числе и на страницах вашего издания, вопрос миграции для ЕС — это уже не просто вопрос безопасности, не просто вопрос соблюдения законодательства, это вопрос будущего Европейского союза! Если не остановить неконтролируемое нашествие граждан третьих стран — главным образом, выходцев из Азии и Африки, - то под угрозой существования окажется сама европейская цивилизация, христианские ценности, наш европейский уклад, образ жизни! Уже сегодня или точнее — даже вчера во многих странах ЕС из-за непропорционально большой иммиграции ситуация просто вышла из под контроля!

Если Европа хочет выжить в этом конфликте цивилизаций, то единственный выход в нынешних условиях — жесткие ограничения на въезд в страну мигрантов и выдворение тех, кто находится здесь без законных на то оснований. «Патриоты Европы» последовательно, с первого дня создания нашей политической группы, выступает именно за жесткую миграционную политику. Полумеры здесь уже не помогут - все слишком запущено. Причина тоже очевидна: господство в странах ЕС левой политики! Лево-либеральная идеология уже привела Евросоюз к нескончаемым бедам в виде губительного «зеленого курса», засилия мигрантов и ослабления экономики. ЕС потерял конкурентноспособность в экономике и, кстати, как мы видим, полностью утратил влияние на международной арене — все глобальные вопросы решаются без участия Европы!

Но все не так безнадежно — мы видим, что постепенно европейский избиратель прозревает, меняется настроение в обществе и мы надеемся, что в итоге здравый смысл победит и мы спасем старушку Европу!

— Господин Криштопанс, уже в эти выходные в Венгрии пройдут выборы. Поскольку нынешний премьер Виктор Орбан является одним из соучредителей «Патриотов Европы», то Ваш фаворит на этих выборах понятен…

— Да, разумеется, наша политическая группа и я лично поддерживаем господина Орбана и желаем ему победы! Для него Венгрия и венгерский народ на первом месте и вся его политика направлена на то, чтобы отстоять интересы своей страны. Кстати, то, за что выступает наша партия «Латвия на первом месте», в Венгрии уже давно реализовано — женщины, воспитывающие двух и более детей, освобождены от подоходного налога с населения! Как известно, депутаты Сейма от «Латвия на первом месте» выходили с аналогичной инициативой, но большинство парламента не позволило это предложение даже передать на обсуждение комиссии! Вот так у нас власть «поддерживает» демографию!

В любом случае, какой бы выбор 12-го апреля не сделал бы венгерский народ, едва ли радикально изменится курс Венгрии и ее приоритеты.

— Вы упомянул губительный «зеленый курс». Его уже удалось остановить?

— Это очень трудная задача, учитывая выделенные на него средства, сильную поддержку большинства Европарламента и огромную армию лоббистов! Однако уже сейчас объективная ситуация в Европе заставляет эти, как я их называю, зеленые галлюцинации притормозить! Европейские автопроизводители постепенно возвращают в свою линейку автомобили с двигателем внутреннего сгорания, основные страны ЕС отодвигают сроки перехода только на электродвигатели или вообще отменяют решения об отказе от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Этот процесс отказа от зеленого курса, напомню, первым начал Дональд Трамп, тем самым он вернул США конкурентноспособность и пошел процесс реанимации производства!

— Вы наверняка следите за актуальной повесткой дня внутренней политики Латвии. Один из горячих вопросов сейчас — предоставление краткосрочного кредита национальной авиакомпании airBaltic. Ваше мнение на сей счет?

— Конечно, всем нам хочется, чтобы национальная авиакомпания развивалась и тем самым способствовала привлечению в Латвию туристов, инвестиций… Но не любой ценой! Сегодня airBaltic доведен нашим беспомощным правительством до ручки, долги превысили 1 миллиард евро! В этой ситуации давать кредит — это все равно, что бросить деньги налогоплательщиков сразу в печку! Поэтому и я, и мои коллеги из «Латвия на первом месте» категорически против предоставления кредита — очевидно, что эти 30 миллионов просто будут потеряны, авиакомпания не в состоянии будет их вернуть! Нужен реальный план спасения авиакомпании и этот план есть у лидера «Латвия на первом месте», кандидата в премьеры Айнара Шлесерса!

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.