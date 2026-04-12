«Доиграемся, что не будет топлива». Экс-премьер призывает не заниматься популизмом

Политика
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Доиграемся, что не будет топлива». Экс-премьер призывает не заниматься популизмом

Айгар Калвитис видит только один способ, как снизить стоимость горючего и не навредить бюджету.

Экс-премьер Айгарс Калвитис в интервью ТВ-24 крайне негативно оценил идею министерства экономики ввести платеж солидарности для торговцев топливом.

"Это приведет к тому, что у нас возникнет дефицит горючего. Его просто перестанут импортировать! Если правила игры на рынке меняются каждые 5 минут, в зависимости от настроения, то последствия будут печальными", - предупредил бывший политик. Он призвал правительство не заниматься популизмом и использовать для снижения стоимости топлива на заправках эффективный инструмент - снижение ставки акциза. "Бюджет ничего не потеряет, поскольку государство получит дополнительный доход от НДС. Ведь из-за роста цены на горючее, растут и сборы от НДС", - оттметил экс-премьер.

Эдуард Эльдаров
