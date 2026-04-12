Глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) рассчитывает со второй попытки все-таки провести через правительство свой законопроект - "О солидарном платеже торговцев топливом".

"С председателем Совета по конкуренции мы обсудили введение платежа солидарности для торговцев горючим. У нас общее понимание редакции закона, дальше необходимо политическое решение. Во вторник планируется принять решение по этому вопросу в правительстве. Коллеги в Сейме готовы двигаться вперед уже в следующий четверг", - сообщил министр.

Законопроект призван удержать торговцев топливом от соблазна заработать больше обычного под предлогом роста мировых цен на нефтепродукты.

"Целью настоящего Закона является уменьшение связанного с ростом цен на горючее отрицательного социально-экономического влияния на потребителей и обеспечение безопасности государственного снабжения.

Министерство экономики в первый рабочий день каждой недели, не позднее чем в час. 10:00, рассчитывается и публикуется ориентировочная розничная цена на топливо на его веб-сайте.

Ориентировочная розничная цена используется как инструмент расчета базы платежа солидарности. Ее публикация не указывает на применяемую к розничным торговцам топливом желаемую или рекомендуемую цену продажи, и торговцы сохраняют полную свободу устанавливать розничные цены на свое топливо", - говорится в законопроекте. Правда, "полная свобода" на установку цены обернется именно тем самым налогом солидарности! Законопроект предусматривает, что государство будет взимать платеж солидарности, если цена превысит 3% сверх расчетной и если торговцы топливом не смогут документально подтвердить объективность установленной цены. Платеж составит 100 процентов от этой "завышенной" цены. Сами торговцы уже назвали этот налог не налогом или платежом солидарности, а конфискацией! И предупредили, что попытаются оспорить этот закон в Конституционном суде. Но... суд - дело небыстрое, а закон вступит в силу сразу после принятия.