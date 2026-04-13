Россия в последнее время не справляется с атаками украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Латвии, генерал-майор Каспар Пуданс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в военных действиях своими ресурсами участвует и Беларусь, однако обе страны не справляются со многими проблемами внутри своих территорий.

Хотя российские военные базы находятся там же, где и в 2013 году, присутствие военных на них значительно меньше, поскольку в настоящее время они воюют в Украине, отметил командующий латвийской армии.

В то же время необходимо понимать и быть готовыми к тому, что в случае возможного окончания войны или перемирия силы России и Беларуси частично будут отведены и вернутся на свои базы, в том числе к границе с Латвией, пояснил Пуданс, подтвердив, что латвийская армия учитывает такой сценарий.

Отвечая на вопрос о главных выводах после залёта украинских дронов, направленных на Россию, в воздушное пространство Латвии и последовавшей волны дезинформации со стороны российских СМИ, командующий НВС отметил, что Кремль пытается скрыть от своего общества неспособность справиться с атаками, в результате чего российское общество теперь видит реальную войну, которая переносится из Украины и на их территорию.

Пуданс отметил, что российская государственная пропаганда больше не сосредотачивается на нарративах о том, как Россия могла бы быстро захватить страны Балтии, а переключилась на утверждения о якобы планах НАТО угрожать России. Таким образом Россия готовит своё общество к возможной будущей мобилизации и ужесточению экономических условий и сокращению пособий, поскольку это может понадобиться для продолжения войны в Украине, отметил командующий НВС.

В свою очередь Латвия извлекла уроки из случаев проникновения дронов в своё воздушное пространство — поддерживает постоянную готовность, разработала новые процедуры и порядок информирования. "Очевидно, что эти атаки Украины по территории России расширяют территорию, на которой нам необходимо быть готовыми реагировать на угрозы, и это главный вывод последних недель — расширить прежние операции вдоль всей границы, частично растягивая наши возможности, частично, возможно, экономя их в других местах", — резюмировал Пуданс.