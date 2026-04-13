Порты Латвии и Литвы до полномасштабной войны в Украине обслуживали не только российские, но и белорусские грузы. Одним из экспортных продуктов режима Александра Лукашенко являются минеральные удобрения, которые помогают растениям расти быстрее и давать больший урожай.

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что американским фермерам пригодились бы дешёвые белорусские удобрения. Поэтому литовцы недавно получили недвусмысленный сигнал сесть за один стол с диктаторским режимом и начать переговоры о бизнесе. Вероятно, лишь вопрос времени, когда американцы могут предложить нечто подобное и латвийским чиновникам, сообщила передача «Ничего личного» (ТВ3).

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Беларуси Джон Коул неоднократно встречался с Александром Лукашенко. Публично он заявлял, что до того, как Трамп предложил ему эту работу, он даже не знал, где находится Беларусь и кто руководит этой страной. На первой встрече Коул привёз Лукашенко письмо от Трампа и подарок на день рождения — запонки с изображением Белого дома.

Задача Коула — заключать сделки, и он пытается делать это в стиле Трампа. Лукашенко нашёл способ «продать» Коулу и Трампу освобождение политзаключённых в обмен на снятие санкций. Ограничения уже сняты с авиакомпании «Belavia». Но наиболее важным остаётся вопрос удобрений.

Министр сельского хозяйства США сказала Коулу, что для американцев было бы очень выгодно получать минеральные удобрения из Минска. Особенно сейчас, когда цены на топливо и другие расходы фермеров резко выросли. И, находясь в Литве, посланник Трампа предложил Вильнюсу начать переговоры с Беларусью и восстановить транзит удобрений, который исторически осуществлялся через порт Клайпеды, дав понять, что американская сторона в этом сильно заинтересована.

Вероятно, лишь вопрос времени, когда рекомендацию сотрудничать с белорусами от администрации Трампа получит и Латвия. В своё время белорусы перевозили эти грузы и через вентспилсскую компанию «Kālija Parks». Теоретически это можно было бы делать и через Рижский порт — на терминале, который принадлежал попавшему под санкции российскому производителю удобрений «Uralchem» Дмитрию Мазепину.

Как ранее сообщала программа «Ничего личного», министр экономики косвенно подтверждает, что в Латвии есть предприятия, которые ждут сигнала для возобновления транзита белорусских грузов. Руководители портов дипломатично уклоняются от ответов.

"Настолько, насколько всё находится в рамках закона и контроля санкций, всё может происходить", - отметил управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

Игорь Удодов, управляющий Вентспилсским свободным портом, добавил:

"Если правительство решит, что это можно делать, то кто мы такие в порту, чтобы этого не делать".

"Беларусь всё-таки является нашим недругом, поэтому сейчас я этого не вижу. Но если политики решат открыть границу, конечно, это может быть сделано", - сказал Айго Гутманис, заместитель председателя думы Вентспилса.

"В настоящее время к нам никто с такими предложениями не обращался. Мы знаем предпринимателей, которые проводят различные анализы потенциального рынка. Но наша позиция очень ясна. Всё, что подпадает под санкции, абсолютно исключено. Если что-то перевозится вне санкций, это уже вопрос добросовестности и риска самих предпринимателей. И тогда сотрудничество с государством в таком случае будет существенно ограничено. Это последствия, которые им придётся брать на себя", - пояснил министр экономики Виктор Валайнис.

Полномасштабная война в Украине остановила большую часть грузопотоков из России и Беларуси. На производителей калия по-прежнему распространяются европейские санкции. Однако, учитывая импульсивное поведение Трампа, необходимо быть готовыми к любому сценарию, в том числе к возможному сотрудничеству с Минском. Директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Маргарита Шешельгите в интервью «Ничего личного» отмечает, что перед политиками стоят очень сложные решения.

"Если США будут настойчиво давить на Литву с целью начать переговоры с Беларусью, у них есть средства для этого. У них есть военные в Литве, и мы их очень ценим", - пояснила она.

Несколько предпринимателей в Латвии в неформальных беседах подтверждают, что разговоры о возможном смягчении санкций в отношении Беларуси и калийных грузов ведутся уже около года. Бывшие политики советуют тактику, как не раздражать Трампа.

Эгил Левитс, бывший президент Латвии, пояснил:

"Конечно, не только сейчас, но и всегда должна быть единая позиция всей Европы. Европейского союза. НАТО. Европейские партнёры должны иметь общую позицию. Только тогда наша позиция будет достаточно сильной. (НП: Что происходит в ситуации, когда Трамп говорит — нам это нужно, а Европа занимает позицию — нет, мы этого не дадим?) Сначала эту позицию нужно выработать, и общая позиция Европы должна укреплять безопасность Европы".

"У США нет границы с Беларусью, и они хотят учить нас, как здесь жить. Потом уедут, а нам самим придётся разгребать последствия. Беларусь — агрессивное государство, поскольку позволяет России использовать свою территорию в военных целях. И это главный факт. И это нужно учитывать всегда, когда мы думаем о переговорах с Беларусью. Сами переговоры — это не плохо. Их, возможно, даже нужно поддерживать. Но, ради Бога, не надо слепо следовать за американцами только потому, что им нужны минеральные удобрения", - добавил другой бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

"У меня есть большие опасения, что в Беларуси Лукашенко и Путин обманут американцев. (НП: И что делать Латвии и Литве, если мы получим такой запрос?)

Делать классическое — тянуть время. Ничего другого не остаётся.

При этом подчёркивать, насколько важно поддерживать отношения с Америкой, потому что это тоже правильно", - назвал стратегию основатель Латвийского института внешней политики, бывший политик Атис Лейиньш.

Все министерства вопрос о возможном «размораживании» отношений направляют министру иностранных дел. Она заявляет, что сотрудничество с агрессором не стоит на повестке дня, и американской стороне это уже чётко донесено.

Байба Браже, министр иностранных дел:

"(НП: Не грозит ли это тем, что мы можем разозлить Трампа?) Знаете, я была в Вашингтоне сразу после даты четырёх лет агрессии — 24 и 25 февраля. Встречалась и с господином Коулом, и с коллегами из Госдепартамента. Мы обсудили все эти вопросы. Они знают нашу позицию.

(НП: То есть, по-вашему, такие предложения в адрес Латвии могут и не последовать?) Я не хочу спекулировать о том, что может быть, а что нет. Каждый день приносит что-то новое. Но я думаю, что для американских коллег наша позиция на данный момент не является секретом".