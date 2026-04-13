По оценке самих российских институтов, западные санкции наносят и продолжат наносить России убытки в размере нескольких сотен миллиардов долларов США, свидетельствует оперативная информация Бюро по защите Сатверсме (БЗС), пишет ЛЕТА.

Публичный доклад БЗС о потерях России от западных санкций показывает, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она успешно справляется с их влиянием, внутренние, непубличные расчёты российских институтов подтверждают, что санкции наносят и будут наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов.

Директор БЗС Эгилс Звиедрис отметил, что в докладе использована разведывательная информация, полученная оперативным путём, о том, как сами органы государственного управления России внутренне оценивают влияние санкций на экономику и её развитие в будущем.

"Этот вывод достаточно жёсткий — санкции уже оказывают влияние и в будущем окажут значительное влияние на развитие российской экономики", — подчеркнул Звиедрис.

Хотя для российского режима характерно не говорить открыто о проблемах и вызовах, разведданные свидетельствуют, что российские институты проводят непубличные расчёты ущерба от санкций. Такие расчёты обычно проводятся при оценке тенденций в различных отраслях экономики, говорится в докладе БЗС.

После вторжения в Украину Россия потеряла около 130 миллиардов долларов США (примерно 32,5 миллиарда долларов в год) — эту сумму Россия была вынуждена тратить на приобретение товаров в обход санкций, которые до войны могла покупать у западных стран дешевле. В расчёт не включены потери, возникающие в ситуациях, когда Россия не может обеспечить необходимый импорт.

Из-за санкций ряд отраслей России потерял значительные рынки сбыта в западных странах, и за четыре года их так и не удалось заменить альтернативными рынками. Например, по сравнению с 2021 и 2025 годами экспорт железной руды сократился на 40%, чёрных металлов — на 20%, химической продукции — на 35%, древесины и целлюлозы — на 50%.

Непубличные прогнозы российских институтов предусматривают, что эти отрасли не смогут восстановить утраченные позиции и в течение ближайших пяти лет, в то время как публичные заявления российских должностных лиц транслируют противоположное.

Разведывательная информация свидетельствует, что Россия оценивает не только уже понесённые убытки от санкций, но и пытается прогнозировать будущие риски для своей экономики. Например, по оценкам российских институтов, из-за различных рисков, включая ограничения западных стран, внешняя торговля России к 2030 году может сократиться примерно на 175,5 миллиарда долларов США (около 35 миллиардов долларов в год или примерно 5% от текущего объёма внешней торговли ежегодно).

Оценки рисков России показывают, что наибольшие риски — около 136 миллиардов долларов — связаны с такими ограничениями западных стран, как прямые санкции против российских компаний и отраслей, вторичные санкции против торговых партнёров России, торговые эмбарго, а также торговые тарифы США.

Разведывательная информация свидетельствует, что, по оценке России, значительный ущерб её внешней торговле — не менее 70 миллиардов долларов — могут нанести европейские страны, если продолжат отказываться от торговли с Россией, в том числе не будут закупать российскую продукцию и ограничат экспорт в Россию.

Россия также особенно обеспокоена давлением западных стран на её торговых партнёров — вторичными санкциями, тарифами и другими ограничениями, которые мешают России переориентировать торговлю на альтернативные рынки, например из-за ограничений на использование инфраструктуры.

Хотя Россия об этом публично не говорит, её должностные лица осознают, что многие торговые партнёры считают Россию токсичной. По оценке России, сдержанное отношение так называемых дружественных стран к торговле с ней является одним из ключевых факторов, усиливающих потенциальные экономические потери, говорится в докладе.

Хотя собственные расчёты России показывают убытки на сотни миллиардов долларов, по оценке БЗС эти оценки являются весьма оптимистичными, и реальное влияние санкций значительно выше.

Такие оценки учитывают только прямые расходы на смягчение последствий санкций или потенциальные потери в отдельных отраслях, но не охватывают всю экономику, например не учитывают снижение налоговых поступлений в российский бюджет и рост цен на товары для населения.

Например, по оценке России, усиление давления западных стран только на энергетический сектор приведёт к убыткам в размере 216,5 миллиарда долларов за пять лет, или примерно 43,3 миллиарда долларов ежегодно.

По мнению России, такие убытки возникнут, если Европейский союз введёт полное эмбарго на российские энергоресурсы, а такие страны, как Китай, Индия и Турция, сократят импорт российской нефти и природного газа.

Этот прогноз превышает те убытки, которые российские институты прогнозируют для всей внешней торговли в целом, что подтверждает консервативность общих оценок.

Потенциальные риски для экономики России также существенно зависят от ситуации на глобальных рынках, и различные тенденции могут как увеличивать, так и снижать эти риски. Например, в настоящее время высокие цены на нефть и природный газ, вызванные конфликтом вокруг Ирана и кризисом в Ормузском проливе, обеспечивают России дополнительные доходы от экспорта нефти, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, даёт финансовую передышку, в том числе для сокращения дефицита бюджета.

Однако это не меняет структурных проблем российской экономики, вызванных войной в Украине и санкциями, которые будут продолжать создавать убытки и новые риски в долгосрочной перспективе.

Оценки, подготовленные Россией, показывают, что большинство представителей российского режима, включая высокопоставленных должностных лиц, понимают, что война в Украине и последовавшие западные санкции создают серьёзные проблемы для экономики России и в долгосрочной перспективе негативно влияют на её возможности развития, говорится в докладе БЗС.

В то же время разведывательная информация указывает, что российские институты готовят информацию о состоянии экономики, опираясь прежде всего на официальные пропагандистские тезисы, чтобы их работа выглядела более эффективной.

Например, любая оценка состояния российской экономики начинается с таких базовых утверждений: "Российская экономика успешно преодолевает санкции"; "Россия укрепляется как одна из великих держав многополярного мира"; "России удаётся заменить утраченные западные рынки другими странами".

Существует высокая вероятность того, что до основного лица, принимающего решения — Владимира Путина — доходит искажённая информация о состоянии экономики, в которой доминируют тезисы об успешном развитии, тогда как проблемы и риски не акцентируются, заключает БЗС.

Такие сообщения, вероятно, укрепляют убеждённость Путина в том, что потери от санкций вторичны по сравнению с его стремлением установить контроль над Украиной. Это означает, что даже сталкиваясь с серьёзными экономическими проблемами, Путин не будет готов изменить текущий агрессивный внешнеполитический курс.

Это понимают и российские должностные лица, отвечающие за экономику, поэтому они исходят из того, что не могут или не хотят изменить ситуацию и должны продолжать работать в условиях конфронтации и санкций.

Российские институты продолжают анализировать убытки и потенциальные риски для экономики, однако даже на внутреннем уровне не ставят под сомнение основную причину потерь — войну в Украине. Вместо этого российские должностные лица разрабатывают планы модернизации и диверсификации экономики, хорошо осознавая, что главным препятствием для их реализации является проводимая Путиным внешняя и военная политика.

Оценки России подтверждают, что западные санкции и другие экономические ограничения являются эффективным инструментом сдерживания России — они оказывают существенное влияние на её экономику, нанося убытки как минимум на сотни миллиардов долларов США.

Кроме того, санкции ещё не исчерпали свой потенциал и могут быть расширены, продолжая ограничивать экономические возможности России.

В то же время цель санкционной политики западных стран должна быть реалистичной — санкции в краткосрочной перспективе не заставят Путина изменить конфронтационную внешнюю политику и прекратить войну в Украине. Однако санкции являются одним из наиболее эффективных средств сокращения финансовых ресурсов России, позволяя ограничить её возможности финансировать войну и в долгосрочной перспективе наращивать военный потенциал, в том числе для новых конфликтов, включая против НАТО.

Санкции сами по себе не могут изменить агрессивные намерения России, но уже влияют на степень, в которой Россия способна их реализовывать. Россия уже длительное время различными способами, а в настоящее время особенно в контексте дипломатических переговоров по войне в Украине, пытается добиться смягчения введённых против неё санкций и других ограничений, отмечает БЗС.

По оценке БЗС, смягчение санкций существенно увеличит угрозу, исходящую от России, не только для Украины и Европы, но и в глобальном масштабе.

Даже частичная отмена санкций даст России финансовые возможности ускорить темпы вооружения, увеличить ресурсы для проведения различных операций влияния по всему миру, а также поддерживать недружественные Западу государства, такие как Иран, Северная Корея, Венесуэла и Куба, или содержать парамилитарные группировки в Африке, дестабилизируя ситуацию безопасности в различных регионах мира.