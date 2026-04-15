Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда нельзя молчать. Митинг у латвийского парламента 1 1132

Политика
Дата публикации: 15.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда нельзя молчать. Митинг у латвийского парламента
ФОТО: LETA

Завтра, 16 апреля, с 10 до 12 у Сейма состоится пикет, цель которого — выражение солидарности с США и Израилем.

Как поясняет организатор мероприятия - оргкомитет организации Freedom & Friendship, цель пикета — продемонстрировать свою позицию в связи с происходящими в мире событиями. Это включает в себя, в частности:

  • поддержку США и Израиля в нынешней, непростой для этих стран ситуации;
  • протест против попыток поссорить латвийцев/европейцев с американцами и израильтянами;
  • призыв к депутатам Сейма не отвечать на такие провокации;
  • слова благодарности США за роль этой страны в НАТО, выступающей гарантом прочного мира и безопасности, в том числе, и в нашем регионе.

В числе тех, кто планирует свое участие в завтрашнем митинге, юрист и общественный деятель Дмитрий Трофимов. Свое участие в предстоящем митинге он пояснил так:

  • Среди жителей Латвии — тех, кто разбирается в ситуации, а не слепо повторяет внушенные СМИ нарративы, - очень многие поддерживают США и Израиль в противостоянии с Ираном. Точнее, не с Ираном, а с агрессивным режимом фанатиков и мракобесов, захвативших власть в этой стране в 1979 году.

В завтрашнем пикете, насколько мне известно, намерены принять участие люди разных национальностей. Всех нас объединяет одно: мы возмущены тем, что происходит сейчас: нагромождения клеветы и лжи, демонизация Израиля и евреев — это самое настоящее продолжение дела Гитлера, точнее, его главного пропагандиста Геббельса. В ХХ веке это привело к страшным последствиям, и мы не хотим, чтобы это повторилось и в ХХI веке.

Сегодня Израиль обвиняют в геноциде, в военных преступлениях, в агрессии — во всех смертных грехах. Как будто не эта страна подверглась варварской, дикой резне 7 октября 2023 года. Как будто не ее жителей держали два года в ужасающих условиях подземных туннелей. Как будто не израильтяне буквально с первого дня своего основания постоянно становилась объектом террористических атак!

Меня возмущает то, как на происходящее реагирует Европа. По сути, еропейские лидеры идут по той же самой дорожке соглашательства с убийцами и террористами. Никакого реального противодействия обезумевшим толпам, скандирующим «От реки до моря», что означает только одно — призыв к уничтожению Израиля! Вместо натоящей, действенной борьбы с антисемитизмом — вялые заявления и «озабоченность»!

Говоря о наших политиках, могу сказать только одно: их молчание в данном случае ничем не отличается от соглашательства. Я считаю, что сегодня Европа находится в той же самой точке, что и в 1938 году, и в 2014-м. Логика «моя хата с краю», соглашательство с бандитскими режимами и умиротворение агрессоров — мы это уже проходили и знаем, к чему это привело.

Если бы Иранский режим, который многие, в том числе в Латвии, изображают жертвой агрессии, получил в свое распоряжение ядерное оружие, то поверьте — сейчас никто из нас не думал бы о подорожавшем бензине или дизеле. Главное, что занимало бы наши мозги — не взорвут ли эти фанатики атомную бомбу в какой-то вражеской для них стране (а как мы могли убедиться, враги для них практически все, кто не разделяет их веру и точку зрения), и не накроет ли мир ядерным облаком.

Я считаю, что необходимо выразить четкую позицию солидарности с США и Израилем, которые сейчас ослабляют один из террористических режимов, представляющих опасность для всего мира.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Европа #безопасность #митинг #антисемитизм #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
7
1
0
1
0
12

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео