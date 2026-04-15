Завтра, 16 апреля, с 10 до 12 у Сейма состоится пикет, цель которого — выражение солидарности с США и Израилем.

Как поясняет организатор мероприятия - оргкомитет организации Freedom & Friendship, цель пикета — продемонстрировать свою позицию в связи с происходящими в мире событиями. Это включает в себя, в частности:

поддержку США и Израиля в нынешней, непростой для этих стран ситуации;

протест против попыток поссорить латвийцев/европейцев с американцами и израильтянами;

призыв к депутатам Сейма не отвечать на такие провокации;

слова благодарности США за роль этой страны в НАТО, выступающей гарантом прочного мира и безопасности, в том числе, и в нашем регионе.

В числе тех, кто планирует свое участие в завтрашнем митинге, юрист и общественный деятель Дмитрий Трофимов. Свое участие в предстоящем митинге он пояснил так:

Среди жителей Латвии — тех, кто разбирается в ситуации, а не слепо повторяет внушенные СМИ нарративы, - очень многие поддерживают США и Израиль в противостоянии с Ираном. Точнее, не с Ираном, а с агрессивным режимом фанатиков и мракобесов, захвативших власть в этой стране в 1979 году.

В завтрашнем пикете, насколько мне известно, намерены принять участие люди разных национальностей. Всех нас объединяет одно: мы возмущены тем, что происходит сейчас: нагромождения клеветы и лжи, демонизация Израиля и евреев — это самое настоящее продолжение дела Гитлера, точнее, его главного пропагандиста Геббельса. В ХХ веке это привело к страшным последствиям, и мы не хотим, чтобы это повторилось и в ХХI веке.

Сегодня Израиль обвиняют в геноциде, в военных преступлениях, в агрессии — во всех смертных грехах. Как будто не эта страна подверглась варварской, дикой резне 7 октября 2023 года. Как будто не ее жителей держали два года в ужасающих условиях подземных туннелей. Как будто не израильтяне буквально с первого дня своего основания постоянно становилась объектом террористических атак!

Меня возмущает то, как на происходящее реагирует Европа. По сути, еропейские лидеры идут по той же самой дорожке соглашательства с убийцами и террористами. Никакого реального противодействия обезумевшим толпам, скандирующим «От реки до моря», что означает только одно — призыв к уничтожению Израиля! Вместо натоящей, действенной борьбы с антисемитизмом — вялые заявления и «озабоченность»!

Говоря о наших политиках, могу сказать только одно: их молчание в данном случае ничем не отличается от соглашательства. Я считаю, что сегодня Европа находится в той же самой точке, что и в 1938 году, и в 2014-м. Логика «моя хата с краю», соглашательство с бандитскими режимами и умиротворение агрессоров — мы это уже проходили и знаем, к чему это привело.

Если бы Иранский режим, который многие, в том числе в Латвии, изображают жертвой агрессии, получил в свое распоряжение ядерное оружие, то поверьте — сейчас никто из нас не думал бы о подорожавшем бензине или дизеле. Главное, что занимало бы наши мозги — не взорвут ли эти фанатики атомную бомбу в какой-то вражеской для них стране (а как мы могли убедиться, враги для них практически все, кто не разделяет их веру и точку зрения), и не накроет ли мир ядерным облаком.

Я считаю, что необходимо выразить четкую позицию солидарности с США и Израилем, которые сейчас ослабляют один из террористических режимов, представляющих опасность для всего мира.