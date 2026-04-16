«Это как у бандитов занять деньги!» - депутаты горячо обсуждали кредит для airBaltic 1 1466

Дата публикации: 16.04.2026
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

Депутаты обвиняли правительство во лжи и сокрытии важной информации.

Уже утром, после внеочередного заседания коалиционного совета, стало ясно, что "зеленые крестьяне" передумали разваливать правительство и проголосуют за предоставление кредита airBaltic. Поэтому никакой интриги по поводу результата голосования в Сейме к моменту рассмотрения этого вопроса на сегодняшнем пленарном заседании уже не было.

Тем не менее, оппозиция решила активно использовать трибуну парламента, дабы объяснить свое нежелание поддерживать решение о выдаче кредита. Оппозиционные депутаты в резких выражениях комментировали то, как управляется наша национальная авиакомпания, и каково истинное положение дел в этой авиакомпании.

Почти все депутаты от оппозиции в своих выступлениях вспоминали о выпущенных airBaltic облигациях (бондах) под астрономические проценты - 14,5%! "Это как у бандитов занять деньги!" - сокрушалась Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), отметив, что нынешний кредит в размере 30 миллионов наверняка не будет последним и уже осенью руководство авиакомпании снова придет с протянутой рукой и компании потребуется от 100 до 150 миллионов.

"Данный кредит, как очередная доза для наркомана. Этот кредит ничего не решает!" - вторила ей однопартиец Линда Лиепиня.

В свою очередь, депутат Линда Матисоне из Объединенного списка рассказала о том, что накануне она и ее коллеги просили поддержать многодетные семьи и на это требовалось всего 90 тысяч евро. Однако в правительстве заявили, что таких денег нет. "Зато 30 миллионов для airBaltic за одну ночь нашлись!" - сделала вывод депутат.

Независимый депутат Александр Кирштейнс заявил, что "никого больше не интересует ситуация в airBaltic. Ее не могут спасти эти сказки, что вы с ее помощью можете всюду улететь". Депутат напомнил, что достаточно добраться до Стокгольма и можно дальше уже лететь во все страны, причем конкуренты airBaltic могут предложить более низкие цены на билеты.

Депутат от Объединенного списка Эдвардс Смилтенс отреагировал на реплику премьера о том, что наша национальная авиакомпания принадлежит народу Латвии. По словам депутата, с учетом огромных долгов авиакомпании, если ее продать, то народ не получит даже 1 евро - еще доплачивать придется!

При этом, заметил депутат, "все зарабатывают кроме народа - лизинговые компании, держатели системы продажи билетов, поставщики. А народ только платит".

Оппозиционные парламентарии подчеркивали, что не могут поддержать выдачу кредита, поскольку им правительство постоянно лжет и не предоставляет всей информации.

#финансы #Латвия #коррупция #депутаты #оппозиция #парламент #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
