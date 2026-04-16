Убытки региональных перевозчиков общественного транспорта из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, увеличиваются на 700 000 евро в месяц, поэтому с мая этого года возможны изменения в выполнении рейсов, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA / ЛАПП).

Президент ассоциации Иво Ошениекс отмечает, что расходы на дизельное топливо составляют от 25% до 30% от общих затрат поставщиков услуг общественного транспорта. Таким образом, каждое непредвиденное повышение цены на дизельное топливо создает дополнительные расходы, которые необходимо компенсировать.

"В настоящее время это происходит за счет самих перевозчиков, однако, учитывая, что государство до сих пор не нашло механизм компенсации ежемесячных убытков перевозчиков, вызванных войной России в Украине, нести дополнительные убытки на своих плечах больше невозможно", — подчеркнул Ошениекс.

Он отметил, что в нынешней ситуации, если со стороны заказчика оперативно не будут приняты решения для сохранения финансовой стабильности, перевозчики будут вынуждены искать решения, например, использовать только автобусы малой вместимости с более низким расходом топлива.

Ошениекс добавил, что, учитывая недостаточное количество таких автобусов у перевозчиков для обеспечения всех рейсов, включая школьные маршруты, при текущем государственном финансировании часть рейсов, возможно, придется выполнять через день или реже.

В ассоциации подчеркивают, что, учитывая отсутствие заинтересованности и медленное решение ситуации со стороны министра сообщения Атиса Швинки и Министерства сообщения, на этой неделе ассоциация направила письмо премьер-министру Эвике Силине.

В письме ассоциация призывает уже сейчас принять решение о выделении дополнительного финансирования поставщикам услуг общественного транспорта в региональной маршрутной сети, одновременно поручив Министерству сообщения внести изменения в порядок индексации договорной цены долгосрочных контрактов на оказание услуг общественного транспорта, чтобы покрыть непредсказуемые дополнительные расходы на дизельное топливо.

В ассоциации подчеркивают, что найденное государством в марте этого года решение в виде единовременного авансового платежа в размере 1,5 миллиона евро не покрывает общий рост расходов на энергоресурсы в 2026 году. Также в ассоциации напоминают, что при принятии бюджета на 2026 год в конце прошлого года государство предусмотрело финансирование с дефицитом в 9,2 миллиона евро для сети маршрутов общественного транспорта, заказанных государством. В эту сумму не включены убытки перевозчиков, вызванные начатой Россией войной в Украине.

Ошениекс отметил, что указанные тенденции уже привели к прямым последствиям в отрасли, в том числе в сегменте коммерческих перевозок предприниматели вынуждены прекращать пассажирские перевозки по нерентабельным маршрутам, так как рынок больше не способен обеспечивать услугу без большего участия государства.

В ассоциации обращают внимание, что оказание услуг общественного транспорта в региональной маршрутной сети осуществляется в соответствии с долгосрочными договорами, заключенными по результатам процедуры публичных закупок, исходя из экономических предпосылок на момент заключения, включая прогнозируемые цены на энергоресурсы.

По мнению ассоциации, резкий и объективно непредсказуемый рост цен на топливо квалифицируется как внешний, не зависящий от перевозчиков фактор, существенно влияющий на экономический баланс договора. В соответствии с регулированием публичных закупок и принципами хорошего управления заказчик обязан обеспечить возможность исполнения договора, в том числе пересматривая механизмы вознаграждения в ситуациях, когда существенно меняется структура затрат.

Как уже сообщалось, Автотранспортная дирекция (АТД) подготовила юридическое решение по изменению индексации долгосрочных договоров на оказание услуг регионального общественного транспорта — на один раз в год. Решение направлено на оценку в Бюро по надзору за закупками (IUB).

В дирекции ранее поясняли, что в настоящее время большинство заключенных договоров предусматривают индексацию цены услуги раз в четыре года, однако ситуацию после заключения договоров, на которую повлияли три последовательных глобальных кризиса, невозможно было предвидеть. В ATD отмечают, что рынок не вернулся к прежнему состоянию, а негибкость текущего механизма не позволяет адекватно реагировать на резкие колебания затрат.

Совет общественного транспорта ранее принял решение увеличить размер авансовых платежей региональным перевозчикам. В соответствии с этим решением в марте был выплачен дополнительный авансовый платеж в размере 1,5 миллиона евро.

Цель решения — помочь региональным перевозчикам общественного транспорта обеспечить положительный денежный поток в связи с ростом цен на топливо, вызванным нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.