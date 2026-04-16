Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, сколько в прошлом году заработал министр финансов 1 1679

Политика
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно, сколько в прошлом году заработал министр финансов
ФОТО: LETA

Министр финансов Арвилс Ашераденс (Новое время) в прошлом году получил на должности вознаграждение в размере 116 685 евро, что на 1,1% больше, чем годом ранее, свидетельствует опубликованная СГД декларация должностного лица Ашераденса за 2025 год, пишет LETA.

Также в прошлом году Ашераденс получил 134 евро от инвестиционной управляющей компании "Luminor Asset Management".

Ашераденс задекларировал, что на конец прошлого года ему принадлежали инструменты денежного рынка на сумму 194 345 евро и 203 167 долларов США.

Задекларированные долговые обязательства Ашераденса на конец 2025 года составляли 18 468 евро. В течение года обязательства министра сократились на 5503 евро.

В собственности министра на конец 2025 года находилась недвижимость в Риге и Ройской волости, а также в совместной собственности — земля в Лиезерской волости. В пользовании Ашераденса на конец прошлого года находился автомобиль "Volvo XC60" 2020 года выпуска.

В числе других должностей, которые декларант занимает помимо должности государственного должностного лица, Ашераденс указал посты члена правления в партии "Единство" и объединении партий "Новое Единство", а также члена правления в обществе "Rojas jahtklubs" и представителя в "Фонде свободы и развития медиа".

Согласно декларации, Ашераденс также является представителем Латвии в Европейском механизме стабильности, а также занимает должности уполномоченного в группе Всемирного банка, Северном инвестиционном банке, Европейском инвестиционном банке и Европейском банке реконструкции и развития.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #банки #инвестиции #финансы #декларация #доходы #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
2
0
3
0
7

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео