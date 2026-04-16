Министр финансов Арвилс Ашераденс (Новое время) в прошлом году получил на должности вознаграждение в размере 116 685 евро, что на 1,1% больше, чем годом ранее, свидетельствует опубликованная СГД декларация должностного лица Ашераденса за 2025 год, пишет LETA.

Также в прошлом году Ашераденс получил 134 евро от инвестиционной управляющей компании "Luminor Asset Management".

Ашераденс задекларировал, что на конец прошлого года ему принадлежали инструменты денежного рынка на сумму 194 345 евро и 203 167 долларов США.

Задекларированные долговые обязательства Ашераденса на конец 2025 года составляли 18 468 евро. В течение года обязательства министра сократились на 5503 евро.

В собственности министра на конец 2025 года находилась недвижимость в Риге и Ройской волости, а также в совместной собственности — земля в Лиезерской волости. В пользовании Ашераденса на конец прошлого года находился автомобиль "Volvo XC60" 2020 года выпуска.

В числе других должностей, которые декларант занимает помимо должности государственного должностного лица, Ашераденс указал посты члена правления в партии "Единство" и объединении партий "Новое Единство", а также члена правления в обществе "Rojas jahtklubs" и представителя в "Фонде свободы и развития медиа".

Согласно декларации, Ашераденс также является представителем Латвии в Европейском механизме стабильности, а также занимает должности уполномоченного в группе Всемирного банка, Северном инвестиционном банке, Европейском инвестиционном банке и Европейском банке реконструкции и развития.