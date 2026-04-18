«Для спасения airBaltic нам нужен премьер с мозгами» - мнение 1 2090

Политика
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Для спасения airBaltic нам нужен премьер с мозгами» - мнение

Депутат крайне критично отозвался по поводу "операции спасения" airBaltic. Политолог иного мнения...

Независимый депутат Дидзис Шмитс был в числе тех парламентариев, которые голосовали против предоставления airBaltic 30-ти миллионного кредита. Своими выводами он поделился в социальной сети X:

"Спасти airBaltic политически обанкротившееся правительство не может. Спасение требует мудрых и молчаливых действий. Непопулярных действий. Позволить себе такое может только такое правительство, которое имеет мандат доверия общества и премьер с мозгами. Попытки Силини любой ценой отсидеть в своем VIP-кресле воображения обойдутся нам не только в airBaltic, но еще намного дороже … Как писал поэт: времени уже не так много..."

А политолог Филипп Раевский, напротив, считает, что авиакомпании обязательно нужно было предоставить кредит: "Банкротство airBaltic» стало бы точкой не только для этого правительства и коалиционных партий, это была бы такая огромная точка и на государственном уровне".

#мнения #банкротство #правительство #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Видео