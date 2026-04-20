«Это не укрепляет позитивного отношения к латышскому языку» - культуролог

Политика
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это не укрепляет позитивного отношения к латышскому языку» - культуролог

Культуролог Денис Ханов прокомментировал итоги дискуссии в защиту латышского языка, которая прошла в стенах Рижской думы.

"Русский язык следует признать языком бывшей колониальной державы, которому нет места во взаимном общении. А латышский язык нужно укреплять и оберегать и законами. Об этом в дискуссии "Что такое уважение и неуважение к государственному языку?" - договорились совместно эксперты", - сообщал сегодня bb.lv.

Культуролог Денис Ханов с прозвучавшими сегодня в ходе конференции тезисами не согласен.

"Читая латвийскую прессу, я стал замечать черты «ждановщины», которые были чертами сталинской политики, содержащей тот самый регламентирующий, карающий язык, в котором есть презрение к другим культурам и языкам.

К сожалению, надо сказать, что это никоим образом не укрепляет позитивного отношения к латышскому языку, потому что вы не можете как в комической опере «Похищение из сераля» сказать: «Я повелеваю тебе с сегодняшнего дня любить меня!»

Латышский язык - очаровательная основа для нашей общей нации, но именно этого политическая элита не хочет. Вечный дискурс об угрозе очень и очень выгоден. Поэтому я думаю, что латышский язык должен стать частью публичного пространства не через наказание или осуждающий дискурс, а через максимальную открытость", - заявил профессор Ханов в интервью Латвийскому радио.

#русский язык #язык #общество #культура #мнение эксперта #латышский язык #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
