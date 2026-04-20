«Русскому языку нет места в общении в Латвии» – экс-президент ЛР 23 13987

Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Русскому языку нет места в общении в Латвии» – экс-президент ЛР

Защиту государственного языка необходимо усилить как в законах, так и через увеличение ресурсов, которые могут обеспечивать эту защиту, заявили сегодня участники дискуссии "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?".

Дискуссию открыл экс-президент ЛР Эгилс Левитс. Он заявил, что русский язык должен быть признан языком бывшей колониальной державы, которому не место в общении в Латвии.

Прежде всего, необходимо признать, что русский язык - это не обычный иностранный язык, не обычный язык меньшинств, а постколониальный язык, сказал Левитс.

По его мнению, это должны осознать латыши, которым предстоит преодолеть синдром колониального раболепия, несовместимый с самоуважением национального государства.

Это должны осознавать и русские, для которых русский - родной язык, язык семьи, на котором они могут говорить, издавать СМИ и свободно пользоваться им. Но нужно понимать, что это уже не общий язык, каким он был во времена молодости их родителей, сказал Левитс.

В свою очередь директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Инесе Мухка заявила, что в последние годы возросла агрессивность в латвийском обществе.

Мухка утверждает, что кто-то где-то называет латышский язык "собачьим языком". Кто и где это делает, глава ЦГЯ не сказала. Однако призвала расширить правовые нормы защиты латышского языка и подключить к защите Государственную и муниципальную полицию.

#СМИ #Латвия #язык #общение #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
