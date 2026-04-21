Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России и выразило категорический протест в связи с заявлениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанными 18 апреля. Он утверждал, что Латвия якобы дала разрешение использовать своё воздушное пространство для атак беспилотников на севере России.

В министерстве подчеркнули, что заявления Лаврова являются откровенно ложными. Латвия последовательно отвергает эти утверждения как полностью необоснованные.

МИД отметил, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории или воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России. Эта позиция была официально доведена до временных поверенных в делах посольств России: в Таллине — 27 марта, в Риге — 31 марта, в Вильнюсе — 27 марта.

В министерстве также напомнили, что 10 апреля министры иностранных дел стран Балтии распространили совместное заявление о российской дезинформационной кампании. Однако, несмотря на чётко выраженную официальную позицию, Россия продолжает распространять ложную информацию, отмечают в МИД.

В ходе сегодняшней встречи с российским дипломатом также было выражено решительное осуждение действий властей Томска, которые 19 апреля демонтировали памятные камни жертвам политических репрессий в Мемориальном сквере Томска, включая камень в память о репрессированных латышах.

МИД подчёркивает, что демонтаж памятников отражает современную позицию России, оправдывающую преступления советского тоталитарного режима, включая незаконную оккупацию соседних стран, репрессии и массовые нарушения прав человека. Латвия требует от российской стороны разъяснений по поводу произошедшего.

Ранее сообщалось, что власти Томской области в ночь на 19 апреля демонтировали памятник «Камень скорби», посвящённый жертвам сталинских репрессий, а также рядом установленные мемориальные знаки в память о репрессированных латышах, литовцах, эстонцах, поляках и калмыках.

В том числе был убран памятный камень, установленный летом 2011 года жителями Сигулды и доставленный в Сибирь. Его автор — художник Гунтис Пандерс. Надпись на камне на латышском и русском языках гласила: «Пусть камень говорит и скорбит о жертвах политических репрессий — латышах».