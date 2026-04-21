В нашей, вроде бы ни разу не горной, республике таки может случиться землетрясение. Знаете ли вы, что всю страну пересекает тектонический разлом Лиепая-Рига-Псков? Сила подземных толчков может превысить 5 баллов!

Более 5,2 по шкале Рихтера

Совещание государственных секретарей – рабочий орган латвийского правительства – в этот четверг рассмотрит совокупность многочисленных планов действий в чрезвычайных ситуациях, объединенных в консолидированной версии.

Самый невероятный, катастрофический, сценарий рассматривается весьма подробно: «На основании результатов латвийских исследований сейсмической опасности есть основания считать вероятным сценарий возникновения землетрясения магнитудой не менее 5,2 по шкале Рихтера. Землетрясения такой силы могут привести к повреждению стен зданий, трещинам, оползням земли, сильным вибрациям, падению различных объектов.

Сильные землетрясения имеют характерные и возможны следующие последствия: обрушения зданий и сооружений, пострадавшие, погибшие, поврежденные инженерные коммуникации (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение), прорывы дамб гидроэлектростанций, наводнения».

Каждой беде – свой номер

Собственно, всем перечисленным всадникам Апокалипсиса присвоены собственные планы: авариям системы газоснабжения – N 13; прорывам дамб и прочих гидротехнических сооружений Даугавского каскада – N 18; разрушению зданий – N 20…

Разумеется, все они могут произойти и вне зависимости от разломов тектонических плит – и потому соответственные службы всегда должны быть начеку.

Между прочим, под N 23 у нас идет совсем ненулевой риск катастрофы воздушного судна – случались они уже в нашей новейшей истории не раз, но обычно погибали 1-2 человека. Между тем, в последнее время дополнительным фактором риска стало наличие в воздушном пространстве новых жильцов – дронов…