Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обрушения зданий, оползни, прорыв дамб: правительство Латвии готовится к землетрясению 4 6043

Политика
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Государственная полиция – непременный участник всех планов

Государственная полиция – непременный участник всех планов

ФОТО: Valsts policija

В нашей, вроде бы ни разу не горной, республике таки может случиться землетрясение. Знаете ли вы, что всю страну пересекает тектонический разлом Лиепая-Рига-Псков? Сила подземных толчков может превысить 5 баллов!

Более 5,2 по шкале Рихтера

Совещание государственных секретарей – рабочий орган латвийского правительства – в этот четверг рассмотрит совокупность многочисленных планов действий в чрезвычайных ситуациях, объединенных в консолидированной версии.

Самый невероятный, катастрофический, сценарий рассматривается весьма подробно: «На основании результатов латвийских исследований сейсмической опасности есть основания считать вероятным сценарий возникновения землетрясения магнитудой не менее 5,2 по шкале Рихтера. Землетрясения такой силы могут привести к повреждению стен зданий, трещинам, оползням земли, сильным вибрациям, падению различных объектов.

Сильные землетрясения имеют характерные и возможны следующие последствия: обрушения зданий и сооружений, пострадавшие, погибшие, поврежденные инженерные коммуникации (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение), прорывы дамб гидроэлектростанций, наводнения».

Каждой беде – свой номер

Собственно, всем перечисленным всадникам Апокалипсиса присвоены собственные планы: авариям системы газоснабжения – N 13; прорывам дамб и прочих гидротехнических сооружений Даугавского каскада – N 18; разрушению зданий – N 20…

Разумеется, все они могут произойти и вне зависимости от разломов тектонических плит – и потому соответственные службы всегда должны быть начеку.

Между прочим, под N 23 у нас идет совсем ненулевой риск катастрофы воздушного судна – случались они уже в нашей новейшей истории не раз, но обычно погибали 1-2 человека. Между тем, в последнее время дополнительным фактором риска стало наличие в воздушном пространстве новых жильцов – дронов…

×
Читайте нас также:
#землетрясение #безопасность #правительство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
19
2
1
5
2
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео