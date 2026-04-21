США могут задержать поставки оружия, но Латвия об этом не уведомлена 0 774

Политика
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: США могут задержать поставки оружия, но Латвия об этом не уведомлена

Министерство обороны Латвии на данный момент не получало от США информации о возможном изменении сроков поставок вооружения в рамках заключённых контрактов, сообщили агентству ЛЕТА в ведомстве, пишет ЛЕТА.

Латвия осуществляет ряд масштабных закупок военного вооружения у США — в настоящее время у Национальных вооружённых сил имеется 46 активных межправительственных соглашений с США, отметили в министерстве.

В соответствии с Инициативой безопасности Балтии при значительной финансовой поддержке США укрепляются важные оборонные способности, включая усиление сухопутных войск и дальнобойной огневой мощи, например, за счёт приобретения артиллерийских ракетных систем «HIMARS», развитие интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также повышение возможностей командования и подразделений специального назначения.

Ранее сообщалось, что представители США проинформировали европейских коллег о возможной отсрочке некоторых поставок вооружения, по которым уже заключены соглашения, поскольку из-за войны с Ираном сокращаются запасы вооружений, сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на пять осведомлённых источников. Это касается ряда европейских стран, в том числе в Балтийском регионе и Скандинавии.

Часть этих вооружений была закуплена европейскими странами по программе «Иностранные военные продажи» (Foreign Military Sales, FMS), но ещё не поставлена, уточнили источники.

По их словам, представители США сообщили европейским чиновникам, что поставки, вероятно, будут задержаны. Ожидаемые задержки свидетельствуют о том, насколько сократились запасы критически важного вооружения США из-за войны с Ираном, отмечает «Reuters».

Источники агентства говорили на условиях анонимности и не называли конкретные страны, затронутые задержками. Некоторые из них граничат с Россией, поэтому графики поставок считаются чувствительной оборонной информацией. Среди задерживаемых поставок — различные виды боеприпасов, в том числе используемых как в наступательных, так и в оборонительных целях.

17 апреля на встрече в Таллине главы правительств Эстонии и Литвы признали возможные задержки поставок американского вооружения, тогда как премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что официальной информации об этом нет.

#США #вооружение #Латвия #Европа #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
