Он отметил, что Латвия делает всё возможное как для обнаружения дронов, так и для противодействия им, однако "стена дронов никогда не будет ни из камня, ни из бетона, так же как израильский «Железный купол» — это не железо и не купол, а способности". Это реальность, которую необходимо осознавать, но при этом эти способности нужно постоянно развивать, что Латвия и делает, подчеркнул министр.

Спрудс напомнил, что с начала года у Вооружённых сил Латвии есть доступ к перехватывающим дронам отечественного производства, и в этом году планируется приобрести ещё как минимум 500 таких аппаратов.

Говоря о развитии индустрии беспилотных летательных аппаратов, политик отметил, что у Латвии уже есть значительные достижения в этой сфере, однако в будущем необходимо целенаправленно двигаться к внедрению автономных систем, которые сделают жизнь безопаснее и при необходимости смогут заменить человека. Для этого также потребуются высококвалифицированные специалисты, но хорошая новость заключается в том, что латвийские компании уже могут позволить себе привлекать таких специалистов и на международном уровне, сказал министр.

Спрудс неоднократно подчеркнул, что страна может гордиться достигнутым в индустрии дронов, однако на этом нельзя останавливаться. Оборона Латвии должна стремиться к самодостаточности, но самодовольству здесь не место, отметил политик.